Ehrenamt: Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn mit neuen Leuten

In der jüngsten Stiftungsratssitzung hat die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn einen maßgeblichen Schritt in Richtung Zukunft getan.

Neukirchen-Vluyn. Die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn hat sich für die Zukunft aufgestellt. Wer die Neuen im Vorstand sind und welche Projekte sie jetzt fördern.

In ihrer Stiftungsratssitzung hat die Bürgerstiftung einen Schritt in Richtung Zukunft getan. Bei der Vorstandswahl haben die anwesenden Stiftungsratsmitglieder Kurt Best und Frank Lemm erneut in den Vorstand gewählt. Neu im Vorstand sind Alexandra Nolte, die Stiftung bezeichnet sie als „Verfechterin der Wahlheimat Neukirchen-Vluyn“ im Zuge des immer noch aktuellen Kieswiderstandes. Ferner bringe sie langjährige Erfahrung im sozialen und wohltätigen Bereich mit und werde daher zukünftig das Eventmanagement übernehmen. Timo Jogsch als zukünftiger Geschäftsführer der Stiftung war mehr als 16 Jahre in unterschiedlichen Führungsfunktionen im Fußballsport in der Stadt unterwegs.

Mehr aus Neukirchen-Vluyn und Umgebung?Gibt es hier.

Die beiden neuen Gesichter sind in ihren Rollen angetreten, laufende Projekte weiter zu fördern und neue Förderprogramme in Zusammenarbeit mit Stifterinnen und Stiftern sowie und Trägerinnen und Trägern zu entwickeln. „Kurzfristig wird unser Fokus darauf liegen, die Bürgerstiftung wieder präsenter in unserer Stadt zu machen und gerade auch die jüngere Generation für uns zu gewinnen“, sagt Alexandra Nolte. „Um die wirklich tollen Projekte, die den Stiftungszweck unter anderem in Bildung und Erziehung, Jugend- und Altenhilfe dienen, zukünftig weiter fördern und entwickeln zu können, darf die Arbeit nicht auf einigen wenigen Schultern liegen. Wohin die Reise gehen soll, entscheiden aber letztendlich nicht wir allein, sondern dies wird wesentlich vom Zuspruch neuer Stifterinnen und Spenderinnen abhängen“, erklärt Timo Jogsch.

Weiter sagt er: „Unsere Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger haben eine starke Stiftung verdient. In schwierigen Zeiten wie diesen sind Institutionen wie die unsere wichtiger denn je, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stützen.“

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland