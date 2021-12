Weihnachten Ehemalige Patientin beschenkt Geburtsklinik in Moers

Die vorweihnachtliche Überraschung am St. Josef-Krankenhaus in Moers ist gelungen: Eine ehemalige Patientin beschenkt die Geburtsklinik.

Moers. Da staunten das Team der Geburtsklinik am St. Josef Krankenhaus in Moers nicht schlecht: ein ganzer Sack voller Geschenke kam als Adventsüberraschung auf der Station an. Darin waren liebevoll verpackte Geschenke für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Station.

Die großzügige Spende kam von einer ehemaligen Patientin. „Janine Medler-Graeber wurde von uns 2019 behandelt“, erzählt Chefarzt Dr. Jens Pagels, „jetzt hat sie uns alle total überrascht und uns eine schöne Adventszeit gewünscht. Wir bedanken uns von Herzen.“

