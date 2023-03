Earth Hour in Neukirchen-Vluyn: Das passiert bei Trox

Christine Roßkothen begrüßt am Samstag die Gäste zur Earth Hour bei Trox in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn. Für die Earth Hour am kommenden Samstag arbeiten die Stadt und die Firma Trox zusammen: Was dann passiert und wie man sich anmelden kann.

Zum mittlerweile 17. Mal gehen am 25. März bei der Earth Hour weltweit die Lichter aus. Auch in Deutschland setzen mehr als 600 Kommunen ein Zeichen für Klimaschutz und Energieeinsparung, indem öffentliche Gebäude für eine Stunde verdunkelt werden. Neukirchen-Vluyn ist inzwischen zum siebten Mal dabei und veranstaltet in Kooperation mit der Trox GmbH nach dreijähriger Corona-Pause wieder einen Filmabend.

Um 18 Uhr begrüßen Christine Roßkothen (Trox) und Klimaschutzmanagerin Ingrid von Eerde interessierte Besucherinnen und Besucher in den Räumlichkeiten der Firma in Vluyn. Im Gebäude des Neukirchen-Vluyner Weltmarktführers im Bereich der Raumbelüftung und -klimatisierung wird zunächst der Film „2040 – Wir retten die Welt“ gezeigt. Der Film wirft einen Blick in eine Zukunft, in der wir unseren Planeten schützen und gleichzeitig ein besseres Leben führen – mit Lösungen von heute. Die Biobäckerei Schomaker sorgt derweil für das leibliche Wohl.

Um 20.30 Uhr beginnt dann die eigentliche Earth Hour: In der Firma Trox „geht das Licht aus“ und auch das Rathaus wird bis auf die Sicherheitsbeleuchtung verdunkelt. Für den Filmabend ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 23. März bei Klimaschutzmanagerin Ingrid von Eerde unter klimaschutz@neukirchen-vluyn.de oder 02845 / 391 260 erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Die Earth Hour nahm 2007 im australischen Sydney ihren Anfang.

