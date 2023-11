Energiewende E-Autos in Moers: Enni baut Ladesäulen an zwölf Standorten

Moers. Der Vertrag mit der Stadt ist unterzeichnet, jetzt kann Enni neue Ladesäulen bauen: Wo genau die Standorte im Moerser Stadtgebiet sind.

Nachdem Stadt und Enni den Konzessionsvertrag zur Ladeinfrastruktur unterzeichnet haben, beginnt bereits im November der Bau neuer Ladesäulen für Elektroautos. Das berichtet die Stadt Moers.

In einem ersten Schritt soll dies an zwölf Standorten in Rheinkamp, Hochstraß, Meerbeck, Schwafheim und Moers-Mitte geschehen. Weitere Standorte seien in Planung. Der Rat der Stadt Moers hatte die Verwaltung beauftragt, die entsprechende Vereinbarung zu treffen.

Gestaltet seien die Stationen im neuen „Moers-Design“, heißt es weiter. Hier sind die Ladesäulen laut Mitteilung künftig zu finden: Danziger Straße (Meerfeld), Am Sportzentrum (Enni Sportpark), Reinhold-Büttner-Straße (Eicker Wiesen), Isergebirgsstraße (Eick-West), Markt (Repelen), Kirschenallee (Parkplatz Sporthalle), Johann-Esser-Platz (Meerbeck), Länglings-weg (Schwafheim/Kirmesplatz), Hanckwitzstraße, Moerser Benden/Nordring, Elenastraße, Friedrich-Ebert-Platz (Mitte).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland