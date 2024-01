Wegen der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung im Jahr 2020 den Steuersatz für Speisen auf 7 Prozent gesenkt. Seit dem Jahreswechsel gilt jedoch wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Geben Betriebe die Erhöhung nun an die Kunden weiter? Müssen sich auch Restaurantbesucher in Moers auf einen Anstieg bei Schnitzel, Spaghetti und Co. einstellen?