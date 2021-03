Drifting im Kreisverkehr: 60-jährige Moerserin verletzt

Moers. Ein 31-jähriger Autofahrer driftete durch einen Kreisverkehr auf der Düsseldorfer Straße und stieß danach mit dem Wagen der 60-Jährigen zusammen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem eine 60-jährige Moerserin am Sonntagvormittag verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Meerbusch gegen 11.30 Uhr zunächst die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Moers. Der 31-Jährige „driftete“ mehrere Runden durch einen Kreisverkehr, um diesen anschließend in Fahrtrichtung Krefeld zu verlassen. Dabei beschleunigte er sein Fahrzeug, geriet ins Schlingern und verlor infolge dessen die Kontrolle über sein Auto.

Zu dem Zeitpunkt befuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Moers die Düsseldorfer Straße in Richtung Moers. Etwa 70 Meter vor dem Kreisverkehr kam es zur Kollision. Durch den Zusammenstoß erlitt die 60-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Im Zusammenhang mit diesem Unfall sucht die Polizei dringend die Autofahrer, die mit dem blauen Subaru des Meerbuschers fast zusammengestoßen sein sollen oder weitere Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des Mannes machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.