Kriminalität Dreistes Diebes-Duo beraubt 80-Jährige in Moers im Aufzug

Moers. Diebstahl in Moers: Während ein Mann der Seniorin eine Zeitung vorhält, macht sich die Komplizin an der Börse zu schaffen – Zeugen gesucht.

In Moers ist ein 80-jährige Frau in einem Fahrstuhl beraubt worden. Die Täter wendeten einen einfachen Trick an.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hielten sich ein Mann und eine Frau vergangenen Freitag gegen 12.50 Uhr zusammen mit der Seniorin im Aufzug eines Gebäudes an der Wilhelm-Schroeder-Straße auf. Während der Mann die 80-Jährige ablenkte, indem er ihr eine Zeitung vorhielt, stahl seine Komplizin unbemerkt die Börse.

Die Polizei liefert unter anderem diese Täterbeschreibungen: Mann: 45 - 50 Jahre alt, 170 cm – 175 cm groß, dunkles, mittellanges Haar, ungepflegtes Erscheinungsbild, trug eine dunkelblaue Jeans und eine graue Jacke; Frau: 30 – 40 Jahre, 160 cm - 165 cm groß, dunkles Haar, rote Mütze; gepflegtes Erscheinungsbild, trug einen roten Mantel. Hinweise: 02841 / 1710.