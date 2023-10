Dreister Einbruch in Moers: Seniorin begegnet dem Täter

Moers. In Moers ist es in einer Wohnung zu einer gefährlichen Situation gekommen: Die betagte Bewohnerin sieht den Einbrecher – der nimmt die Beute mit.

Eine 88-jährige Frau ist in Moers einem Einbrecher begegnet. Der Mann stand plötzlich in ihrer Küche und habe die Seniorin beraubt, berichtet die Polizei.

Gegen 12 Uhr am Donnerstag gelangte der Einbrecher durch ein gekipptes Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus an der Waldstraße. Die 88-jährige Hausbewohnerin war zu diesem Zeitpunkt in der Küche, als der Täter dort auftauchte.

Der Mann ist dann den Flur entlang gelaufen und durch das Fenster im Schlafzimmer wieder geflüchtet. Er nahm aus dem Schlafzimmer Uhren, Schmuck und Bargeld mit. Der Täter war ca. 175-180 cm groß, normale Figur, bekleidet mit heller Strickmütze, beiger Oberbekleidung, heller Jeanshose.

