In Neukirchen-Vluyn hat es einen Einbruch gegeben, die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Kriminalität Dreiste Einbrecher durchwühlen Haus in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Bei dem Einbruch in Neukirchen-Vluyn gehen die Täter nicht zimperlich vor. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist unbekannt, die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag oder Dienstag hat es in Neukirchen-Vluyn einen Einbruch gegeben. Das berichtet die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Mittwoch.

Demnach sind die Einbrecher in eine Wohnung am Terniepenweg eingedrungen. Die Täter kamen über die Terrasse und schlugen die Scheibe eines Fensters ein. Sie durchwühlten das Erdgeschoss, die erste Etage, den Dachboden, den Keller und weitere Räume.

Gestohlen haben sie laut Mitteilung der Polizei vermutlich nichts. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, 10 Uhr bis Dienstag, 15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn unter der Telefonnummer 02845 / 30920 entgegen.

