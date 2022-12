Dreiste Diebe stehlen in Moers Luxuswagen aus Einfahrt

Moers. In Moers ist in der Nacht zu Freitag ein hochwertiges Auto gestohlen worden. Die Polizei nennt das Kennzeichen und sucht jetzt Zeugen der Tat.

Einen anthrazitfarbenen Audi-RS7-Sportback haben Unbekannte von einer Garageneinfahrt an der Altenbruchstraße in Moers gestohlen. Das berichtete die Polizei im Kreis Wesel am Freitag. Das Auto verschwand in der Zeit von Donnerstag, 20.30 Uhr, bis Freitag, 7.25 Uhr.

Es ist mit dem Kennzeichen D – NM 2201 ausgestattet. Die Polizei Moers sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Auto oder den Dieben geben können. Sie ist unter der Telefonnummer 02841 / 1710 erreichbar.

