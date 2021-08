Dreiste Diebe bestehlen zwei Senioren in Moers und Wesel

Moers/Wesel. In Moers hatten es Diebe auf den Tresor einer 73-Jährigen abgesehen, in Wesel verschwand Geld aus der Börse eines 80-Jährigen. Wer hat Hinweise?

Auf zwei ganz unterschiedliche Arten konnten dreiste Diebe an das Geld zweier Senioren in Moers und Wesel kommen. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

In Moers verschafften sich unbekannte Täter Ende Juli mit einem Trick Zugang in das Haus einer 73-jährigen Frau. Sie gaben vor, Gartenarbeiten im Vorgarten durchzuführen und entwendeten in der Zwischenzeit eine dreistellige Summe Bargeld und Schmuck aus dem Tresor der Frau. Den Schlüssel des Tresors nahmen die Täter mit, die Moerserin stellte den Verlust erst ein paar Tage später fest.

Das Portemonnaie in der Gesäßtasche

Ein 80-jähriger Weseler hob am Montag in Wesel bei einer Bank an der Wilhelmstraße einen größeren Geldbetrag ab. Er legte das Geld in sein Portemonnaie und transportierte es anschließend in der Gesäßtasche seiner Hose. Auf einer Straße in der Nähe der Bank sprach ihn ein Unbekannter an, ob er Kleingeld für den Parkautomat wechseln könnte. Nachdem der Senior seine Geldbörse herausgeholt hatte und ihm Centstücke überreichte, steckte er seine Geldbörse zurück in die hintere Gesäßtasche seiner Hose. Zuhause musste er dann feststellen, dass das Bargeld nicht mehr in seiner Geldbörse war.

Die Polizei liefert diese Beschreibung des Unbekannten: Männlich, 30 – 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, leicht korpulent, sprach gut deutsch, hatte kurze, schwarze Haare, trug einen medizinischen Mundschutz und ein weißes Oberhemd. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung

Die Polizei rät im Fall der Moerser Seniorin: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Nachbarn oder Personen ihres Vertrauens hinzu. Lassen Sie sich keine Informationen über sich selbst, Angehörige, Freunde oder Bekannte entlocken. Im Fall des Weseler Seniors: Portemonnaies möglichst in verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körpertragen. Achten Sie auf Beobachter oder Verfolger, seien Sie im Gedränge besonders aufmerksam. Lassen Sie sich nicht durch Andere ablenken. Achten Sie bei Geldgeschäften, insbesondere an Geldautomaten, dass Sie nicht beobachtet werden.

