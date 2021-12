Dreist: Schon wieder Weihnachtsbäume in Moers geklaut

Moers. In Moers geht der Weihnachtsbaum-Klau um: Vom selben Gelände wie schon vor zehn Tagen sind wieder Bäume geklaut worden. Wer hat etwas gesehen?

Das ist dreist: Nur wenige Tage, nachdem bislang unbekannte Täter an der Römerstraße in Moers 69 Weihnachtsbäume geklaut hatten, sind jetzt wieder welche entwendet worden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, entdeckte eine Tannenbaumverkäuferin am Mittwoch den Verlust von diesmal vier Weihnachtsbäumen und rief die Polizei. Die Polizisten stellten auf dem Gelände des Parkplatzes eines Supermarktes an der Römerstraße fest, dass Unbekannte den Bauzaun im Bereich der gestohlenen Tannen verbogen hatten. Bereits am vorletzten Wochenende hatten Unbekannte schon einmal an der Römerstraße zugeschlagen.

Damals waren 69 Nordmanntannen gestohlen worden und trotz Zeugenaufrufs keinerlei Hinweise auf die Täter erlangt worden. Auch im aktuellen Fall bittet die Polizei um Hinweise möglicher Zeugen unter 02841 / 1070.

