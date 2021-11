Unfall Drei Personen bei Unfall in Kamp-Lintfort schwer verletzt

Kamp-Lintfort. Ein missglücktes Überholmanöver führte zu einem Verkehrsunfall auf der Rheurdter Straße in Kamp-Lintfort. Drei Frauen wurden schwer verletzt.

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Rheurdter Straße wurden am Montag drei Frauen schwer verletzt. Eine 37-jährige Rheinbergerin wollte gegen 14.50 Uhr mit ihrem Wagen das Auto einer 86-jährigen Kamp-Lintforterin in Höhe Dachskamp überholen – sie war in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. Bei dem Manöver touchierte die Rheinbergerin jedoch den Wagen der vorausfahrenden Dame und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das sich mehrmals überschlug. Es kam schließlich von der Fahrbahn ab und kam erst auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

10.000 Euro Sachschaden

Das Auto der 86-Jährigen wurde herumgeschleudert, verbleib jedoch auf der Fahrbahn. Neben den beiden Fahrerinnen wurde noch eine ebenfalls 86-jährige Beifahrerin der älteren Dame aus Kamp-Lintfort verletzt. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Beide beteiligten Wagen mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Straße musste bis 16.25 Uhr gesperrt werden.

