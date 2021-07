Tierisch Drei neue Alpakas ziehen bald in den Streichelzoo Moers

Moers. Der Moerser Streichelzoo bekommt drei neue Alpakas. Sie können am Sonntag besucht werden. Aus drei Tieren könnten demnächst sogar fünf werden.

Im Moerser Streichelzoo leben bald wieder Alpakas. Die etwa drei Jahre alten Stuten Lou und Clara sowie Claras etwa sechs Wochen altes Hengstfohlen Casper können ab kommenden Sonntag, 18. Juli, im Gehege im Freizeitpark besucht werden.

Im Auftrag der Stadt Moers haben Mitarbeitende von Enni Stadt & Service Niederrhein die Tiere in Abstimmung mit dem Kreisveterinäramt beim Alpakahof Nienhaus in Hamminkeln gekauft, teilt die Stadt mit. Die Alpakas und deren Verhalten zu Menschen konnten sie zuvor vor Ort über längere Zeit beobachten. Aus drei Alpakas könnten demnächst sogar fünf werden. Beide Stuten erwarten Nachwuchs. Durch kleinere Umbauarbeiten kann die Haltung dieser kleinen Herde mit fünf Tieren möglich gemacht werden.

Die beiden bisherigen Alpakas im Streichelzoo, Rocco und Pepe, waren für die Landesgartenschau an den dortigen Tierpark Kalisto verliehen worden. Wegen ihres hohen Alters und weil sich beide Tiere gut in die Herde eingelebt haben, bleiben sie in Kamp-Lintfort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland