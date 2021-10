Dreharbeiten mit Neonazi: SPD spricht von Brandstiftung

Kamp-Lintfort. Die SPD Kamp-Lintfort äußert sich zu den Vorkommnissen mit einem „unerwünschten Nazi“, die sie provozierend nennt. Die SPD hat dazu viele Fragen.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kamp-Lintfort nimmt in einer Pressemitteilung Stellung zu den umstrittenen Dreharbeiten des Senders 3Sat in der Innenstadt. Die Fraktion nehme die Vorkommnisse mit „großer Verärgerung“ zur Kenntnis. Das Fernsehteam habe „einen in Kamp-Lintfort unerwünschten Neonazi für Filmaufnahmen mit einem Quad durch die Innenstadt fahren lassen und dabei anwesende Bürgerinnen und Bürger provoziert“, heißt es weiter. „Die durch diesen provokanten Auftritt erzeugte aggressive Stimmung musste später durch die örtliche Polizei aufgelöst werden.“

Dramatischer Rahmen für den Bericht

Nicht nur aus des Bürgermeisters Sicht, auch aus Sicht der SPD-Fraktion seien nun viele Fragen zu klären: „Woher kamen die zahlreichen Zuschauer, die durch diese Aktion verärgert wurden. Wieso flaniert ein Möchtegern-Nazi plötzlich mit seinem Quad durch unsere Innenstadt, was er bisher noch nie getan hat? Wie kommt die Filmcrew auf die Idee, ohne Rücksprache mit den örtlich zuständigen Behörden im öffentlichen Raum Filmaufnahmen zu machen? Wurden die ganze Szenerie vom Fernsehteam bewusst so herbeigeführt, um einen dramatischen Rahmen für den Bericht zu erhalten?“ Der Fraktionsvorsitzende Jürgen Preuß fühlt sich durch die Situation an „eine Brandstiftung, bei der im Nachhinein der Täter öffentlich bewerten will, wie das von ihm gelegte Feuer gelöscht wurde“ erinnert

Es sei ein „für alle Demokraten unerträglicher Vorgang“. Gerade von gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern sei eine hohe Sensibilität in der Berichterstattung über Verfassungsfeinde“ zu erwarten.

Weiter versichert die Fraktion, das die drei Kamp-Lintforter SPD-Kreistagsmitglieder den Landrat auffordern, im Kreis Wesel „endlich Kennzeichen mit Nazi-Symbolik wirksam zu unterbinden.“

