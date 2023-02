Dr. Thomas Voshaar ist Gast beim nächsten NRZ-Treff in Moers

Moers. Dr. Voshaar kommt zum NRZ-Treff. Im Medienhaus Moers spricht der Lungenspezialist über Corona und die Folgen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Corona hat die Gesellschaft und die Menschen verändert. Im Kreis Wesel wurde der erste Fall am 28. Februar 2020 in Kamp-Lintfort, also vor fast genau drei Jahren, festgestellt. Beim NRZ-Treff im Medienhaus Moers am Donnerstag, 23. Februar 2023, um 18.30 Uhr sprechen Dr. Thomas Voshaar und Matthias Alfringhaus (NRZ) über die Pandemie und ihre Folgen: “Corona: War’s das wirklich?”

Dr. Thomas Voshaar ist Chefarzt für Lungenheilkunde am Bethanien-Krankenhaus Moers und war auf dem Höhepunkt der Pandemie eine der entscheidenden Figuren in Deutschland. Er gehörte zu den Beratern des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn und ging bei der Behandlung von schwer Erkrankten einen international viel beachteten, eigenen Weg.

Beim NRZ-Treff in Moers wird er nicht nur über diese Zeit berichten, sondern auch zu zentralen Fragen Stellung nehmen, die sich heute stellen: Welchen Schaden kann das Coronavirus jetzt noch anrichten? Was hat Corona mit unseren Lungen gemacht? Welche Möglichkeiten gibt es bei Long-Covid? Gibt es neue Gefahren durch andere Viren? Gastgeber Matthias Alfringhaus freut sich auf einen informativen Abend, bei dem Fragen der Gäste, wie immer beim NRZ-Treff, eine wichtige Rolle spielen.

Der Termin: Donnerstag, 23. Februar, 18.30 Uhr, NRZ-Niederrhein-Leserladen im Medienhaus Moers, Homberger Straße 4. Anmelden können sich Interessierte ab sofort unter der E-Mail-Adresse lok.moers@nrz.de, Betreff: Voshaar (Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt, pro Anmeldung sind zwei Teilnehmende möglich).

