Dong Open Air Neukirchen-Vluyn wird auf 2022 verschoben

Neukirchen-Vluyn. Ursprünglich wollten die Organisatoren das 20. DOA im Sommer 2020 feiern. Jetzt wird es 2022. Ein Star hat schon bestätigt. Es gibt auch Kritik.

Aufgrund der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wird das 20. Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn auf den 14. bis 16. Juli 2022 verschoben. Das teilt der Verein Dong Kultur mit. Aber es gibt Grund zur Freude: Headliner Blind Guardian hat für den neuen Termin schon bestätigt und bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Gleichzeitig kritisiert der Verein die Situation der Veranstaltungsbranche. Zum zweiten Mal in Folge bleibe den Veranstaltern des Dong Open Airs auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn nichts anderes übrig, als die zwanzigste Auflage des Festivals auf das nächste Jahr zu verschieben. „Es gibt für den Sommer schlicht und ergreifend immer noch keine Planbarkeit und keine Absicherung des damit verbundenen Risikos“, sagt Stephan Liehr vom Dong-Kultur-Verein und verweist auf die am 10. Mai neu aufgelegte Coronaschutzverordnung des Landes NRW.

Vom Rettungsschirm ist nichts angekommen

Diese lasse Kultur-Veranstaltungen im Freien weiterhin nur dann zu, wenn die Aufführenden einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten und die Zuschauer die Veranstaltung aus ihrer Wohneinrichtung verfolgen. „Die Maßnahmen des Bundes und des Landes haben bisher keine Lösungen für die Veranstaltungsbranche herbeigeführt und bieten auch keine Perspektiven, außer die nächste Version der gültigen Verordnungen und Gesetze abzuwarten“, so Liehr weiter. „Der Ende 2020 angekündigte Rettungsschirm des Bundes für Pandemie-bedingtabgesagte Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte 2021 ist nichtgekommen. Vom Förderangebot ,Kultursommer 2021’ der Kulturstiftung des Bundes sind regelmäßig stattfindende Veranstaltungen ausgeschlossen“, kritisiert Liehr.

Dass der Verein Dong Kultur bereits im vergangenen Juli und August erfolgreich Hygiene- und Abstandskonzepte für eigene alternative Veranstaltungen entwickelt und diese durchgeführt hatte, spiele heute leider keine Rolle, heißt es weiter.

Dong Kultur ist den Fans dankbar

Dankbar sind die Macher des 2001 gegründeten Metal- und Rock Festivals für die Solidarität ihrer Fans, von denen nach dem letzten Umzug von 2020 nach 2021 nur wenige ihre Tickets zurückgegeben haben. „Umso mehr freut es uns, dass wir den Fans mit der Nachricht über das erneute Verschieben schon sagen können, dass Blind Guardian mit nach 2022 ziehen“, kündigt Liehr an. Die internationalerfolgreiche Power Metal Band aus Krefeld rückte im vergangenen August überraschend für die abgesprungenen US-Amerikaner Anthraxnach und ist der bisher mit einigem Abstand populärste Headliner in der Geschichte des Dong Open Airs.

Die Chancen, auch die weiteren 25 angekündigten Bands mitnehmen zu können, stehen laut Liehr gut. Alle würden versuchen, ihre abgesagten Shows im Folgejahr nachzuholen. Zusätzlich dazu verkünden die Veranstalter, dass Restkarten vorerst weiterhin zum bisher gültigen Preis von 89,99 Euro für die drei Festivaltage inkl. Camping im Online-Shop auf dongopenair.de reservierbar sind.

Es gibt ein neues DOA-T-Shirt

Alle Ticketbesitzer werden gebeten, an ihren Karten festzuhalten. Darüber hinaus bieten die Veranstalter ein neues Dong Open Air Shirt in ihrem Shop an. Auf dessen stimmungsvollen Motiv sieht sich die Dong Kuh, das Maskottchen des Festivals, auf dem Weg zur ersehnten zwanzigsten Auflage mit einem riesigen Labyrinth konfrontiert. Der Slogan des Shirts entspricht dabei der Einstellung des Vereins: „Never Gonna Give You Up!“

Menschen, die den Verein unabhängig von Ticket und Shirt insbesondere während der Pandemie unterstützen möchten, können dies mit einer Spende unter dem Stichwort „Corona-Spende“ an folgendes Konto tun: Dong Kultur e.V.IBAN: DE39354500001421901222BIC: WELADED1MORInstitut: Sparkasse am Niederrhein

