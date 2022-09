Diese Männer aus Moers wurden jetzt von der Stadt geehrt

Bürgermeister Christoph Fleischhauer vergibt Ehrenringe an Elmar Welling, Siegmund Ehrmann und Dr. Thomas Voshaar.

Moers. Der Bürgermeister der Stadt Moers hat jetzt drei Männern Ehrenringe verliehen. Wofür sich die drei in der Stadt insbesondere eingesetzt haben.

„Es ist ein lobenswerter Brauch: Wer was Gutes bekommt, der bedankt sich auch.“ Und frei nach Wilhelm Busch bedankte sich Bürgermeister Christoph Fleischhauer – auch stellvertretend für den Stadtrat – bei drei ganz besonderen Persönlichkeiten für ihr Engagement. Siegmund Ehrmann, Dr. Thomas Voshaar und Elmar Welling erhielten von ihm den Ehrenring der Stadt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

„Sie geben uns ‚was Gutes‘. Sie schenkten und schenken uns Moerserinnen und Moersern Ihre Zeit, Ihre Mühe, Ihre Kraft, Ihr Wissen. Und das völlig selbstverständlich“, sagte Fleischhauer in seiner Ansprache.

Der langjährige Bundestagsabgeordnete Siegmund Ehrmann erhielt den Ehrenring unter anderem für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten in entwicklungs-, friedens- und umweltpolitischen Initiativen, als Mitglied in verschiedenen Stiftungsräten und Kuratorien sowie im Beirat der ‚Freunde des Schlosstheaters Moers‘.

Dr. Thomas Voshaar wurde für sein herausragendes Engagement in der Covid-19-Pandemie gewürdigt. Der Spezialist für Lungen- und Bronchialheilkunde war maßgeblich an der Entwicklung des sogenannten Moerser Modells beteiligt – trotz anfänglicher Widerstände. Es sorge dafür, dass das gesamte Krankenhaus auch in der Pandemie handlungsfähig bleibt, hieß es.

Elmar Welling wurde in erster Linie für sein bürgerschaftliches Engagement in Repelen geehrt. Er habe wesentlichen Anteil daran, dass die Geschichte ‚Kurort Bad Repelen‘ wieder bekannt wird, beispielsweise durch die Finanzierung von Kunstprojekten und bei der Realisierung von Barfußpfad, Felke-Hütte und Musikpavillon. Auch das Dorffest und den Platz vor der Linde mit barrierefreiem Zugang zur alten Dorfkirche würde es ohne ihn in dieser Form nicht geben.

Die Geehrten nutzen die Feierstunde für eine kurze Ansprache und dankten ihren Familien und Mitstreitern.

Dr. Thomas Voshaar zitierte ebenfalls Wilhelm Busch: „Stets findet Überraschung statt, wo man’s nicht erwartet hat.“ Er dankte auch „den Menschen in dieser Stadt, die mir in der Pandemie sehr viel Wohlwollen entgegengebracht haben.“ Er erinnert daran, dass er sich nur gemeinsam mit seinem Team gegen die etablierte Medizin stellen konnte.

Ein Plädoyer für das Ehrenamt hielt Elmar Welling: „Es ist wichtig, sich gegenseitig zu helfen, Netzwerke zu bilden und sich zu stärken.“ Siegmund Ehrmann betonte, dass ehrenamtliches Einbringen eine wesentliche Rolle spielt für ein friedliches, demokratisches Zusammenleben.

