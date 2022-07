Diese Erzieherinnen beenden Ausbildung bei der Stadt Moers

Moers. Sechs Erzieherinnen haben ihre Ausbildung bei der Stadt Moers abgeschlossen. Drei bleiben den Kindertageseinrichtungen in der Stadt erhalten.

Wie es ist, eine Ausbildung während der Corona-Pandemie zu absolvieren, wissen auch die angehenden Erzieherinnen der Stadt Moers. Sie beenden jetzt ihre Ausbildung in den städtischen Kitas. Carolina Düntgen, Sharleen Chlupka, Libuneta Ibishi, Esra Ataman, Saskia Kußel und Agnes Matula sind die Absolventinnen. Drei der jungen Frauen haben ihr Anerkennungsjahr als Erzieherin und drei die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieherin absolviert.

Sie berichten rückblickend, dass sie in dieser Zeit viel über sich selbst gelernt hätten. Einige sind über sich selbst hinausgewachsen, konnten die Perspektive wechseln und dadurch auf die Dinge im beruflichen Alltag anders eingehen. Herausforderungen waren beispielsweise Konfliktgespräche, Zeitmanagement zwischen Schule und Praxis in den Einrichtungen – und natürlich Corona.

Zeitweise gab es nur Online-Unterricht

Zeitweise gab es nur Onlineunterricht, in den Kitas durften Gruppen nicht gemischt werden und es kam natürlich zu höheren Personalausfällen. „Dass die jungen Erzieherinnen in der Lage sind, Situationen kritisch einzuordnen und zum Wohle der ihnen Anvertrauten zu bewerten, merkt man an der Diskussion, wie sich die Coronasituation in den Kitas auf die Kinder ausgewirkt hat“, erläutert Anne-Katrin Stroh, die für die Personaldisposition beim städtischen Jugendamt zuständig ist.

Einerseits wurde demnach etwa die Selbstständigkeit der Kleinen gefördert, beispielsweise dadurch, dass die Eltern sie nicht mehr bis in die Einrichtung bringen durften. Andererseits wurde sie aber auch sehr eingeschränkt – die Kinder durften sich beim Essen nicht mehr selbst bedienen und das Außengelände durfte nur zu festgelegten Zeiten für die einzelnen Gruppen genutzt werden. Zudem habe Elternarbeit natürlich gelitten, was die Nachwuchsfachkräfte sehr bedauern, heißt es weiter.

Eine neue Ausbildungsrunde startet nach den Ferien

Die Zukunftspläne der sechs Erzieherinnen sind ganz unterschiedlich, teilt die Stadt mit: Drei von ihnen bleiben den Kindertageseinrichtungen der Stadt erhalten, andere starten ein Onlinestudium oder gehen in weitere pädagogische Arbeitsbereiche.

Die Ausschreibung der Ausbildungsplätze erfolgt jährlich am ersten Samstag nach den Sommerferien. Bei Fragen stehen Kira Tielmann und Christin Wessel vom Fachbereich Interner Service zur Verfügung, Telefon 02841/ 201316 und 02841/ 201361, E-Mail: kira.tielmann@moers.de und christin.wessel@moers.de

