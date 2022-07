Diese drei Bands spielen bei der vierten Moerser Rocknacht

Moers. Drei Bands spielen bei der vierten Moerser Rocknacht im August. Warum die Chancen auf eine Eintrittskarte besser stehen als beim letzten Mal.

Als 2021 die dritte Moerser Rocknacht gefeiert wurde, ging mancher Fan leer aus. Die – coronabedingt – auf 1000 Besucherinnen und Besucher beschränkte Veranstaltung war seinerzeit im Nu ausverkauft gewesen. In diesem Jahr scheinen die Chancen ungleich besser, an ein Ticket zu kommen. Rund zweieinhalbtausend Eintrittskarten stehen für die vierte Moerser Rocknacht am 20. August auf der Wiese des Enni-Sportparks Rheinkamp zur Verfügung. Doch schon jetzt sei die Nachfrage stark, berichteten die Veranstalter am Freitag vor der Presse. Der Verkauf hat begonnen.

Und die drei Coverbands – allesamt aus der Region stammend – seien gute Gründe für einen Besuch der Rocknacht, so Michael Birr von der Moers Marketing sowie die Moerser Schausteller Michael Zajuntz und Dirk Aberfeld. Zum Auftakt spielt die Duisburger Gruppe ,Rockhouse’ Klassiker von Fury In The Slaughterhouse bis David Bowie. Es folgt die Band ,Second Edition’ aus Geldern, die Songs aus den 70er, 80er und 90er Jahren von Tina Turner und Supertramp über Deep Purple bis Prince im Repertoire hat. Die Krefelder AC/DC-Coverband ,FA/KE’ legt am Schluss des Festivals noch einmal eine härte Gangart ein und dürfte den einen oder anderen Besucher wohl zum Schwingen der Luftgitarre animieren.

Auch bei dritten Moerser Rocknacht herrschte super Stimmung. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Gleichwohl legt Michael Birr Wert darauf, dass die Moerser Rocknacht für einen breiten Musikmix und vor allem für „tanzbare“ Songs stehe: „Die Besucher können feiern, die Rocknacht soll auch Party sein.“

In schweren Zeiten Sorgen mal vergessen

Nicht zuletzt deshalb ist die Volksbank Niederrhein – wie schon bei den vorangegangenen Festivals – als Hauptsponsor dabei: Er habe Lust auf die Stimmung bei der Rocknacht, so der Vorstandschef der Volksbank Guido Lohmann: „Es ist gut, wenn die Leute gerade in schwierigen Zeiten feiern und ihre Sorgen für ein paar Stunden vergessen können.“

Michael Birr wirbt auch bei jenen für einen Besuch der Veranstaltung, die möglicherweise wegen Corona das Gedränge einer Rocknacht fürchten. Die Sportpark-Wiese sei sehr weitläufig, so der Moers-Marketing-Chef: „Wir lassen mit Rücksicht auf die Pandemie 2500 Besucherinnen und Besucher rein, aber mehr als 4000 wären hier möglich.“ Im Übrigen habe man sich mit Blick auf die Essens- und Getränkestände auf die höhere Zahl der Veranstaltungsgäste eingestellt, so Birr. Dasselbe gelte für die Toiletten: „Da haben wir vom letzten Mal gelernt.“

Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro gibt es bei Moers Marketing, Kirchstraße 27 a/b sowie in den Moerser Filialen der Volksbank Niederrhein an der Mühlenstraße 20 und Uerdinger Straße 1.

