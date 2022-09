Diese Doppelspitze führt künftig die CDU-Fraktion in Moers

Moers. Die bisherige Fraktionschefin Julia Zupancic wechselt nach Düsseldorf ins Ministerium. Es folgt ein Führungsduo, das die Aufgaben klar verteilt.

Die CDU-Fraktion in Moers hat eine neue Führung. Michael Gawlik und Petra Kiehn bilden künftig als Doppelspitze den neuen Vorsitz. Diese Entscheidung haben alle Mitglieder in der Fraktionssitzung am Montagabend getroffen, wie die CDU mitteilt. Das neue Duo an der Spitze freut sich auf die neue gemeinsame Aufgabe ab dem 1. Oktober, heißt es weiter.

„Wir teilen uns die Aufgabe“, sagt Petra Kiehn im Gespräch mit der NRZ. Man müsse schauen, wie es am besten funktioniert. Sie werde aber verstärkt in der Außendarstellung agieren. „Michael Gawlik ist inhaltlich gut aufgestellt“, lobt Kiehn. Das funktioniere großartig.

„Das Ergebnis spiegelt den geschlossenen Rückhalt aus der Fraktion heraus wider. Ein starkes Signal, was Petra und mich antreibt. Wir wissen, dass wir mit Julias Weggang in sehr große Fußstapfen treten werden. Und genau die können und wollen wir nur gemeinsam ausfüllen“, wird Gawlik in der Mitteilung zitiert. Ein weiterer und auch ein entscheidender Grund sei aber auch die passende Chemie. „Petra ist eine hervorragende Repräsentantin und sozusagen ein Aushängeschild für die Moerser CDU. Ihre jahrelange Erfahrung und ihr Engagement für die kommunale politische Arbeit komplettieren das Duo“, betont Gawlik.

Die Doppelspitze der CDU ist motiviert

Mit der Doppelspitze werde man der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Julia Zupancic gerecht, freut sich Petra Kiehn. „Unser Ziel ist es, an die gute, sehr engagierte und harte Vorarbeit durch Julia anzuknüpfen und nicht bei null zu beginnen.“ Man sei als Team 2020 von den Wählerinnen und Wählern in den Moerser Stadtrat gewählt worden. Dem Auftrag, die politische Arbeit auch hier durchzusetzen, wolle man auch geschlossen Folge leisten. Kiehn: „Indem wir als stärkste Oppositionskraft in Moers Themen, wie zum Beispiel Sicherheit oder das Ehrenamt weiterhin stärken und nicht aus den Augen verlieren. Mit Michael an meiner Seite habe ich einen starken Partner, der sehr strukturiert und organisiert arbeitet.“

Neben der Doppelspitze mit Kiehn und Gawlik wurden auch Klaus Brohl, Jutta Gerwers-Hagedorn und Dr. Jan Fallack in ihrer Funktion als Fraktionsvorstand bestätigt. Die Wahl des CDU-Fraktionsvorsitzes findet turnusmäßig statt. Für die Neuwahl hatte sich Julia Zupancic nicht mehr aufstellen lassen, weil sie aus beruflichen Gründen ihr Ratsmandat niederlegen muss.

Julia Zupancic arbeitet künftig im Ministerium

Zupancic wird im NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung eine Referatsleitung übernehmen und eng an die Ministerin angebunden werden, wie Anfang vergangener Woche bekannt geworden war. Die Tätigkeit im Rat der Stadt ist dann nicht mehr möglich, weil das Ministerium die oberste Kommunalaufsicht hat.

Zupancis Ratsmandat muss mithin auch neu besetzt werden. Wie die neue Vorsitzende Petra Kiehn sagt, würde als nächster auf der Liste Jörg Hilbrandt nachrücken. Er müsse sich jedoch noch erklären. Dazu hat er bis zum 1. Oktober Zeit, wenn der neue Fraktionsvorstand offiziell die Arbeit aufnimmt. Sollte er nicht zur Verfügung stehen, zieht der zweite Platz auf der Liste.

Julia Zupancic hatte angekündigt, sich im Stadtverband einbringen zu wollen. In welcher Funktion das sein wird, muss allerdings noch geklärt werden. „Wir hoffen, dass sie im Vorstand mitarbeitet“, sagt Petra Kiehn. Konkretes werde im Stadtverband noch beraten. (sovo)

