Bei einem Überfall in Moers hat sich eine 85-Jährige leicht verletzt (Symbolfoto).

Diebstahl Diebstahl in Moers: Jugendliche treten Seniorin (85) nieder

Moers Dreiste Jugendliche haben in Moers eine Seniorin niedergetreten und ausgeraubt. Jetzt sucht die Polizei nach den beiden Tätern und nach Zeugen.

Bei einem Diebstahl in Moers am Samstag, 3. Februar, hat sich eine 85-jährige Seniorin leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie gegen 18 Uhr auf dem Nachhauseweg von zwei Jugendlichen auf der Otto-Ottsen-Straße niedergetreten und ihrer Taschen beraubt.

„Die Seniorin kam von ihrem Einkauf, als sie zu Fuß mit ihren Einkaufstaschen in den Händen die Otto-Ottsen-Straße entlang lief. Dabei wurde sie auf zwei Jugendliche aufmerksam, die witzelnd hinter ihr her gingen“, teilt die Behörde mit. Plötzlich und unvermittelt sollen die Jugendlichen der Moerserin in den Rücken getreten haben, die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Jugendliche in Moers stehlen Hand- und Einkaufstasche

Laut Polizeiangaben entrissen die Jugendlichen der Seniorin daraufhin eine rote Handtasche der Marke Picard und eine rote Einkaufstasche mit Lebensmitteln. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Uerdinger Straße. Die Polizei beschreibt die Täter als männlich und zirka 1,65 Meter groß. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können, sollen sich bei der Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 028411710 melden.

