Diebstahl in Moers: Diebin schlägt Verkäuferin ins Gesicht

Nach einem Diebstahl in Moers hat die Polizei zwei Frauen verhaften können, eine dritte Frau wird aktuell noch gesucht. Wie die Polizei mitteilt, versuchte eine Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäfts an der Moerser Straße in Moers am Samstagabend, 17. Februar, gegen 19.50 Uhr drei Frauen aufzuhalten, die das Geschäft mit nicht bezahlter Kleidung verlassen wollten. Sie sah einen Artikel, der aus einer Einkaufstasche einer der Frauen herausschaute.

Die Moerserin versperrte dem Trio den Weg und forderte, dass die Frauen den Inhalt der Taschen vorzeigen. „Dieser Aufforderung leisteten die Frauen keine Folge, sondern setzten körperlich zur Wehr“, teilt die Polizei mit. Es kam zu einem Handgemenge, dabei verletzte eine 66-Jährige aus Mönchengladbach die Verkauferin im Arm und schlug ihr ins Gesicht. Eine 40-jährige Frau aus Grevenbroich nutzte die Gelgenheit und überreichte die Tasche mit dem Diebesgut an die noch unbekannte dritte Frau, die zu Fuß Richtung Römerstraße floh.

Nach Diebstahl in Moers: Polizei sucht nach Zeugen

Die Flucht der Mönchengladbacherin und der Grevenbroicherin konnte verhindert werden, Polizeibeamte nahmen sie mit zur Wache. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu der geflüchteten Täterin machen können. Die Beamten beschreiben sie so: zirka 24 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden sind und mit einem dunklen Mantel bekleidet. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

