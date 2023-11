Diebestour durch Moers/Dinslaken: Automatenkioske geplündert

Moers/Dinslaken. In derselben Nacht hat ein Einbrecher in Moerser und Dinslakener Automatenkiosken zugeschlagen. So beschreibt die Polizei den mutmaßlichen Täter.

Gleich zwei Automatenkioske im Kreis Wesel sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Schauplatz von Einbrüchen geworden. Das teilt die Kreispolizei am Freitagmorgen mit. Demnach habe der unbekannte Täter zunächst in Moers zugeschlagen. In einem Kiosk an der Lintforter Straße hebelte er gegen 2.33 Uhr einen Automaten auf und entwendete daraus Bargeld, so die Polizei.

Nur etwa zwei Stunden später, gegen 4.22 Uhr, soll sich in Dinslaken ein sehr ähnlicher Vorfall ereignet haben. In einem Kiosk auf der Hünxer Straße wurde nach Angaben der Ermittler Bargeld aus zwei Automaten gestohlen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine schlanke Person, die mit einem weinroten Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose, weißen Schuhen und mit einer Warnweste bekleidet war. Ob die Person als Täter in Frage kommt, sei Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nehmen die Polizeiwachen Süd in Moers (02841/1710) und Ost in Dinslaken (02064/6220) entgegen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland