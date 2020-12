In Neukirchen-Vluyn sind Diebe in einen Bungalow eingebrochen (Symbolbild).

Kriminalität Diebe stehlen Schmuck aus Bungalow in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn sind am Montag bislang unbekannte Täter über ein Fenster in einen Bungalow eingedrungen. Der Zeitpunkt ist unklar.

Am Montag zwischen 14.30 Uhr und 19.15 Uhr suchten Unbekannte ein Haus im Neukirchen-Vluyner Ortsteil Dong heim. Die Einbrecher hebelten nach Polizeiangaben ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Bungalow am Balderbruchweg.

Anschließend durchwühlten sie das Haus und stahlen Schmuck und Kleidung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920.