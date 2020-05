Diebe schlitzen Lastwagen-Plane auf und klauen Ladung

Neukirchen-Vluyn. Am Freitagmorgen sind auf einem Parkplatz an der A 57 USB-Flash-Speicher von einem Lastwagen gestohlen worden. Gesucht wird ein flüchtiges Trio.

Auf einem Parkplatz an der A57 sind am Morgen Speicher von einem Lastwagen gestohlen worden. Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Raliwka (Ukraine) bemerkte am Freitagmorgen gegen 4.25 Uhr drei Unbekannte, die sich an seinem Kleintransporter zu schaffen machten.

Er selber hatte wegen der Lenk- und Ruhezeiten in seinem Fahrzeug auf dem Autobahnrastplatz Dong (A 57, Fahrtrichtung Köln) genächtigt. Als er ausstieg sah er, wie die Unbekannten von seinem Fahrzeug aus in einen Kleintransporter mit Kastenaufbau stiegen, der neben seinem Fahrzeug parkte.

Anschließend fuhr der Kleintransporter des Trios bis zur Zufahrt der Autobahn vor und fuhr dann gemeinsam mit einem unbekannten Fahrzeug, was hier gewartet hatte, über die A 57 in Richtung Köln davon.

Danach stellte der Ukrainer fest, dass die Täter die Planen seines LKWs aufgeschlitzt und zwei Paletten USB-Flash-Speicher gestohlen hatten.

Beschreibung des flüchtigen Lkw:Lkw 3,5 T mit festem Aufbau, beige/bräunliche Farbe, drei Scheinwerfer oberhalb der Windschutzscheibe montiert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845/30920, entgegen.