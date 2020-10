In Neukirchen-Vluyn hat es in einer Nacht gleich zwei Einbrüche gegeben (Symbolbild).

Kriminalität Diebe schlagen in Neukirchen-Vluyn gleich zweimal zu

Neukirchen-Vluyn. Zwei Einbrüche in einer Straße in einer Nacht: Das meldet die Polizei in Neukirchen-Vluyn – und sucht Zeugen. Gestohlen wurde eine Geldkassette.

Unbekannte haben in Neukirchen-Vluyn bei zwei Einbrüchen eine Geldkassette erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Unbekannten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zweimal an der Mozartstraße zu.

So brachen sie in ein Geschäft für Tabakwaren ein, durchwühlten Schränke und hebelten einen Zigarettenautomaten auf. Aus einem benachbarten Restaurant erbeuteten sie unter anderem eine Geldkassette. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920, entgegen.