Kriminalität Diebe brechen in Einfamilienhaus in Neukirchen-Vluyn ein

Neukirchen-Vluyn. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Neukirchen-Vluyn eingestiegen. Um hinein zu kommen, gingen sie ziemlich brachial vor.

Ein Einfamilienhaus am Juraweg in Neukirchen-Vluyn ist zum Ziel von Einbrechern geworden.

Wie die Kreispolizei Wesel mitteilt, muss sich der Einbruch am Samstag zwischen 8.10 und 13.30 Uhr ereignet haben. Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Unbekannten die Scheibe der Terrassentür ein. Sicher ist, dass sie Geld gestohlen haben. Ob sie darüber hinaus Beute machten, war am Montagmorgen noch nicht geklärt, berichtet die Polizei weiter.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

