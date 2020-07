Die Zerstörung des Moerser Alltagsmenschen ist aufgeklärt

Moers/Rheinberg. Die Zerstörung des Moerser Alltagsmenschen ist vorsätzlich geschehen. Auch bei der Aufklärung in Rheinberg ist die Polizei einen Schritt weiter.

Für die Ermittlungsgruppe „Alltagsmenschen“ ist die Zerstörung der Figur in Moers aufgeklärt. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand scheint es so gewesen zu sein, dass der 22-jährige Beschuldigte die Figur vorsätzlich umgeworfen hat, heißt es.

Auch die Zerstörung der Figuren in Rheinberg dürfte in einem Fall aufgeklärt sein. Offenbar haben zwei jugendliche Rheinberger (beide 16 Jahre alt) eine der Skulpturen zerstört, die im Stadtpark aufgestellt waren. Es handelte sich dabei um die Darstellung eines Mannes mit Fernglas.

Rheinberg: Weitere Gruppe im Visier der Ermittler

Für die Zerstörung der vier anderen Figuren ist nach Polizeiangaben eine weitere Gruppe in das Visier der Ermittlungsgruppe geraten. Gesucht werden etwa sechs Jugendliche/Heranwachsende, die sich zunächst ab 23.15 Uhr im Bereich des Eingangs zum Rheinberger Stadtpark aufgehalten haben.

Die Personen hielten Bierflaschen und Spirituosenflaschen in ihren Händen. „Die Unbekannten werden von Zeugen vage als ,Südländer’ beschrieben“, teilt die Polizei mit. Eine männliche Person kann demnach etwas genauer beschrieben werden: Er trug ein helles Basecap, dessen Schirm zum Rücken gedreht war. Der Unbekannte war mit einer hellen Ballonseidenjacke bekleidet. Auf dem Oberteil war ein blauer Pfeil oder ein blauer Streifen vorhanden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842/934-0.