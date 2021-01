Uhren Die Turmuhr am Alten Rathaus in Moers geht jetzt wieder

Moers. Eine Woche lang stand die Turmuhr am Alten Rathaus in Moers still. Jetzt haben Fachleute die Ursache für den Defekt des antiken Stücks gefunden.

Eine Woche lang stand die Turmuhr am Alten Rathaus still. Dem Defekt ist ein Elektriker am vergangenen Montagmorgen auf den Grund gegangen. „Die Uhr ist von 1956. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein Teil kaputtgeht“,erklärt Objektmanager Thorsten Orscheck. 2010 ist das Uhren-Stellwerk in den Funkbetrieb übergegangen und seitdem sei die Uhr noch nie defekt gewesen, teilt die Stadt mit.

Orscheck zeigt sich rückblickend darüber sichtlich froh, denn aufgrund der fehlenden Dokumentationen sind Reparaturen an dem antiken Stück sehr aufwändig.

Zunächst hatte Elektriker Michael Schleich den Motor im Verdacht und ihn daher ausgebaut. Später stellte sich jedoch heraus, dass der Kondensator die Ursache für das Problem war. Dieses Bauteil war nicht mehrfunktionsfähig und hatte dafür gesorgt, dass der Motor heiß gelaufen und stehengeblieben war. „Jetzt geht der Motor glücklicherweise wieder“, sagt Thorsten Orscheck voller Erleichterung. „Es wäre echt schwierig geworden, Ersatzteile für so ein altes Uhrwerk zu finden.“

Der Kondensator muss nicht ersetzt werden. Elektriker Michael Schleich erläutert: „Heutzutage übernimmt der Schutzleiter die Funktion des Kondensators. Er erdet die Elektrik.“