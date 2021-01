So wie auf diesem Archivfoto aus dem Januar 2020 wird es nicht werden, aber die Sternsinger in Moers haben sich in der Pandemie neue Wege ausgedacht.

Sternsinger in Moers Die Sternsinger in Moers gehen in der Pandemie neue Wege

Moers St. Josef in Moers hat einen Film gemacht, St. Martinus spendet Segen an öffentlichen Plätzen - Spenden sind willkommen.

Das Hygienekonzept war schon erstellt, die Schutzmasken genäht und Desinfektionsmittel gekauft, doch jetzt steht fest, dass die Sternsinger von St. Josef in Moers aufgrund der Corona-Pandemie die Menschen nicht zuhause besuchen können. Trotzdem wollen die Kinder aus der Gemeinde möglichst vielen Menschen den Segen für das neue Jahr bringen.

Dazu werden sie die Aufkleber für die Haustüren und einen kleinen Gruß in die Briefkästen werfen, teilt die Gemeinde mit. Weitere Segen liegen in der Kirche aus. Außerdem haben die Sternsinger einen Film erstellt, der ab Anfang Januar auf der Homepage www.sankt-josef-moers.de angeschaut werden kann. Natürlich würden sich die Könige auch über eine Spende freuen, denn gerade jetzt brauchen Kinder in aller Welt Hilfe. Spendenmöglichkeiten finden sich ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde: www.sankt-josef-moers.de.

Das ist in St. Martinus Moers geplant

Auch die Sternsingeraktion in der Pfarrei St. Martinus Moers kann 2021 nicht wie gewohnt mit Hausbesuchen durch (Kinder-) gruppen stattfinden. Das Sternsingerwerk in Aachen hat aus den bekannten Gründen das Sammeln und Singen an den Haustüren abgesagt und zudem sind die Schulen geschlossen, so dass die Kinder nach Möglichkeit zuhause bleiben sollen, teilt die Gemeinde mit.

Die für die Aktion Verantwortlichen in der Pfarrei haben sich dafür entschieden, an öffentlichen Plätzen zu stehen, um dort den Menschen die Segenschilder zu verteilen und für die Hilfsprojekte zu sammeln. Die Standorte: In Baerl bei Edeka Schulstraße am Samstag 9.1. – 8 - 17 Uhr; in Scherpenberg bei Edeka Homberger Str., vor der evang. Kirche und der Konradkirche am Samstag, 9.1. – 10 -16 Uhr; in Eick bei Edeka Rheinkamper Ring am Samstag, 9.1. – 10 - 14 Uhr; in Meerbeck auf dem Markt am Samstag, 9.01. - 9 - 13 Uhr. Segenschilder und Spendendosen liegen auch in allen Kirchen aus. Wer spenden möchte: Pfarrgemeinde St. Martinus, Sparkasse am Niederrhein, DE34 3545 0000 1130 0032 86, Stichwort: Sternsinger.