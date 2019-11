Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Standorte

Moers: Ristorante Da Mimmo, Länglingsweg 73c in Schwafheim; Sparkasse Kapellen, Bahnhofstraße 6; Kios West in der City, Homberger Straße 2; Kinder- und Jugendbüro im Rathaus, Rathausplatz 1; Coiffeur Dedters im Rheinkamper Ring, Kurt-Schuhmacher-Allee 6; Markt-Apotheke in Repelen, Am Markt; Volksbank Filiale Asberg, Römerstraße 426; NRZ-Leserladen, Homberger Straße 4; Enni Kundenzentrum, Uerdinger Straße 25.

Neukirchen-Vluyn: Sparkasse Neukirchen, Poststraße 10; Volksbank Neukirchen, Andreas-Bräm-Straße 6; Sparkasse Vluyn, Niederrheinallee 344.

Kamp-Lintfort: Sport Palast op de Hipt, Ringstraße 130-132.