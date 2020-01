Neukirchen-Vluyn. In der renovierten und umgestalteten Bibliothek am Missionshof kann man in 27.000 Medien stöbern. Auch viele digitale Angebote sind geplant.

Die Stadtbücherei in Neukirchen-Vluyn hat wieder geöffnet

Die frisch modernisierte Bibliothek am Missionshof hat gerade geöffnet, da stehen schon etliche Bürger Schlange an der Medienrückgabe. Vor allem Eltern mit ihren Kindern hat es am Donnerstag hierher gezogen. Denn seit Oktober letzen Jahres war das Haus zwecks Umbaus geschlossen. Neu ist auch die Leiterin, Gisela Zwiemer-Busch. Sie erwartet die Kunden und Leser mit einem Tässchen Kaffee. Und auch den Vluyner Lesern will sie nach der Schließung der dortigen Zweigstelle die Räume zeigen.

„Wir haben vor allem viel Wert auf die Aufenthaltsqualität gelegt“, beschreibt sie. Statt Regalreihen mitten in den Räumen habe man nun einen freien Blick. „Die Bücherregale stehen jetzt zumeist entlang der Wände“, erklärt die Leiterin, was alles hell und freundlich mache.

In der Stadtbücherei in Neukirchen-Vluyn gibt es jetzt auch einen Zockerraum

Vieles von dem, was sich die Nutzer wünschten, sei nun umgesetzt worden, erläutert die Leiterin. Zum Beispiel die Barrierefreiheit. „Dafür gibt es nun einen Aufzug in die erste Etage.“ Zudem sei bei den Jugendlichen der Wunsch nach einem Zockerraum laut geworden, dem man nun nachkommen werde. Zu den 400 Quadratmetern Nutzfläche gehört nun auch ein Veranstaltungsraum, der bald fleißig genutzt werden solle, erklärt Zwiemer-Busch weiter. Geplant seien viele Vorträge, aber auch Nachmittage zum Schmuckbasteln, Manga-Zeichnen oder Filzen. „Auch Klassenführungen gehören dazu.“

Unter den 27.000 Medien befinden sich neben Büchern auch CDs, DVDs, Toni-Hörfiguren, Hörbücher, Brettspiele und auch Konsolenspiele. Zudem gibt es die „On-leihe“, bei der der Nutzer Hörbücher herunterladen kann.

Mittlerweile herrscht im ersten Stock bei den Kinder- und Jugendbüchern reger Andrang. Auch Wiebke Karasch ist mit ihren Kindern Marina, Mona und Arvid gekommen. „Wir hatten so viele Bücher zu Hause. Wir sollten sie ja nach Möglichkeit wegen der Schließung nicht in Vluyn sondern hier abgeben“, berichtet die Mutter. Regelmäßig komme sie mit den Kindern in die Bücherei, um Bücher, CDs und DVDs auszuleihen. Das wird viele Experten freuen: „Ich lese meinen Kindern noch viel vor“, erzählt sie weiter.

Neu ist auch die Umstellung auf „Selbstverbucher“ (Selbstausleihe) nach einem Landesprojekt. Demnächst treffen die Terminals dafür ein. „Wir helfen den Kunden aber auch weiterhin“, verspricht Gisela Zwiemer-Busch.