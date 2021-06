Die Stadt Neukirchen-Vluyn bietet zur Feier bunte Aktionen

Neukirchen-Vluyn. Die Stadt Neukirchen-Vluyn feiert in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen. Dazu gibt es diverse Aktionen. Los geht es mit einer visuellen Aktion.

Die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Stadt rücken näher. Vor 40 Jahren wurde aus der „Gemeinde“ die „Stadt“ Neukirchen-Vluyn, als die Einwohnerzahl in der Statistik erstmals über 25.000 lag. Pandemiebedingt wird das – wie berichtet – in diesem Jahr etwas anders gefeiert: Mit 40 kleinen, dezentralen Impulsen. „Aus der Stadt und für die Stadt“, so formuliert es die Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck. Das Stadtmarketing hatte in der jüngeren Vergangenheit dazu aufgerufen, sich mit Aktionen zu beteiligen.

Das Resultat: Bürger bieten genauso wie Einrichtungen, Vereine und Initiativen ein buntes Programm für alle Interessierten. Ob eine Führung zu Fuß oder per Rad, durch den Solarpark oder in die Wurstküche, ob Sport-Schnupperkurs, Vorlesestunde, Platzkonzert, Kräuterkunde für die Kleinsten oder ein Kneipp-Kurs für die Großen: Das Programm ist vielfältig. „Immer noch kommen Angebote zum Programm hinzu“, teilt die Stadt mit.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die tagesaktuelle Übersicht mit allen Infos steht online bereit auf der Webseite www.nv-entdecken.de. Das Stadtmarketing im Rathaus koordiniert die Aktionen. Wochenweise wird das Programm im Detail vorgestellt. Mehr Artikel aus Neukirchen-Vluyn und Region finden Sie hier

In der ersten Ferienwoche (4. bis 11. Juli) erwarten Interessierte diese Aktionen: Sonntag, 4. Juli: Fotoworkshop Landschaftsfotografie. Workshop für Hobby-Fotografen mit eigener Kamera. Anbieter: VHS Krefeld | Neukirchen-Vluyn. Sonntag, 4. Juli: Kindermitmachfest in Vluynbusch. Einheimische Tierarten zum Begreifen nah, Fellrätsel, Flügelrätsel, Upcycling, Raben füttern, Minipirsch am Waldrand, Tierspuren als Souvenir selbst herstellen. Anbieter: Kreisjägerschaft Wesel. Dienstag, 6. Juli: Besuch der Wurstküche im Dorf Neukirchen. Die Gästeführer Heide Schmitt und Peter Pechmann nehmen ihre Gäste mit auf eine besondere Tour in die Wurstküche der ehemaligen Metzgerei Mevissen. Anbieter: Gästeführer, Stadtmarketing.

Freitag, 9. Juli: Pirsch in der Dong. Die Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Wesel lädt Kinder ein zur Pirsch an der Dong. Gemeinsam werden Tiere und Pflanzen entdeckt. Anbieter: Kreisjägerschaft Wesel. Sonntag, 11. Juli: Wanderung durch die Dong. Bürgermeister Ralf Köpke lädt ein zur Wanderung durch die Dong: Von der Alten Mühle geht es einmal rund um und auf die Halde. Eine kleine Stärkung zwischendurch ist eingeplant. Anbieter: Stadtmarketing.

