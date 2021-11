Die Stadt Neukirchen-Vluyn setzt ein Zeichen gegen Gewalt

Neukirchen-Vluyn. Auch die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich am Donnerstag an den Orange Days und setzt ein Zeichen gegen Gewalt.

Die Botschaft ist klar: „Nein zu Gewalt an Frauen.“ Jedes Jahr am 25. November wird der internationale Aktions- und Gedenktag der Vereinten Nationen genutzt, um von Gewalt betroffenen Frauen eine Stimme zu geben, die Öffentlichkeit aufzuklären und konkrete Forderungen bezüglich Gewaltschutz und -prävention an die Politikerinnen und Politiker heranzutragen. Auch die Stadt Neukirchen-Vluyn beteiligt sich an den „Orange Days“.

In einer gemeinsamen Aktion machen Karin Heintel, Leiterin Koordination Flüchtlingshilfe Grafschafter Diakonie gGmbH -Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers, Bürgermeister Ralf Köpke und Sabine Wintjes, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, auf den Internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ am Donnerstag aufmerksam.

Zu diesem Gedenktag werden über 6.500 Fahnen der Menschenrechtsorganisation Terre des femmes im In- und Ausland gehisst. Eine davon am Rathaus, eine weitere in einer Flüchtlingsunterkunft. An diesen Stellen liegen Informationen und Hinweise zu den Beratungsangeboten aus. In diesem Jahr beteiligen sich zusätzlich Apotheken in Vluyn und Neukirchen sowie die Stadtbücherei an der Ausgabe von Informationsmaterialien.

Die Fachfrauen weisen besonders auf das Hilfetelefon 08000 116 016 hin. Dieses anonyme und kostenfreie Angebot richtet sich an betroffene Frauen, Angehörige, Freundinnen und Freunde und ist rund um die Uhr, an allen Tagen erreichbar.

In Neukirchen-Vluyn sind im Jahr 2020 laut Statistik der Kreispolizei Wesel im Jahr 24 Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet worden. Im Jahr zuvor waren es 18, im Jahr 2018 wurden nach Polizeiangaben 28 Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet. Auch die Stadt Moers beteiligt sich an der weltweiten Aktion. (sovo)

