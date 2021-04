Die Stadt Neukirchen-Vluyn sagt den Vluyner Mai ab

Neukirchen-Vluyn. Auch in diesem Jahr kann der Vluyner Mai nicht stattfinden. Die Stadt hat die Veranstaltung abgesagt. Sie verweist aber auf den Sommer.

Es war abzusehen, aber nun ist es offiziell: Der Vluyner Mai kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung am Dienstag mit. „Bis durch Tests und Impfungen sichere Aufenthalte in großen Gruppen möglich sein werden, sind Großveranstaltungen weiterhin nicht möglich. Die neueste Coronaschutzverordnung des Landes NRW untersagt deswegen Großveranstaltungen bis Ende Mai 2021“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

In Neukirchen-Vluyn ist davon eben aktuell der Vluyner Mai betroffen. Auch die Klompenkirmes und der Klompenball wurden bereits abgesagt. Der amtierende Klompenkönig geht somit in sein drittes Amtsjahr.

„Wir werden Veranstaltungen wieder ermöglichen, sobald es sicher ist. Im Moment stehen aber der Gesundheitsschutz und die Stabilisierung der Infektionszahlen im Vordergrund. Ich setze dafür auf das Verständnis aller Beteiligten, Schausteller wie Besucher“, sagt Bürgermeister Ralf Köpke.

Aber offenkundig hat die Verwaltung die Veranstaltung im Herzen Vluyns gedanklich noch nicht ganz gestrichen. Und so erklärt der Bürgermeister weiter: „Für den Vluyner Mai haben wir noch einen Ersatztermin im Sommer vorgesehen, den wir im Hinterkopf halten. So sich die Planungen dazu verfestigen, werden wir rechtzeitig informieren.“