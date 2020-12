Die Stadtverwaltung muss jetzt ein so genanntes Straßen- und Wegekonzept erstellen. Das hängt mit der Novellierung des Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zusammen. Entsprechend § 8a Absatz 1 hat demnach „…jede Gemeinde ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an langfristig notwendigen kommunalen Straßen erforderlich werden...“

Dabei geht es unter anderem um Transparenz, zudem soll das Konzept als Basis für eine frühzeitige Information für Bürgerinnen und Bürger dienen.

Insgesamt werden 144 Straßen und Straßenabschnitte gelistet

Für den zuständigen Fachausschuss hatte die Verwaltung eine solche Liste vorbereitet, auf der 21 voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen aufgeführt werden, und eine weitere mit 23 beitragspflichtigen Ausbaumaßnahmen. In der ersten Tabelle sind Maßnahmen wie Vollausbau, Straßenentwässerung und Beleuchtung auf einem Teilstück der Wiesfurthstraße sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an verschiedenen anderen Straßen aufgeführt. Auch die Deckensanierung der Wilhelm-Reuter-Allee findet sich dort wieder.

In der zweiten Tabelle ist zum Beispiel die Erneuerung der Straßenentwässerung an der Niederrheinstraße aufgelistet, zudem stehen dort Vollausbauten an der Mozartstraße oder dem Larfeldsweg. Unter Bemerkungen ist aufgeführt, wo eine Beitragsfähigkeit zu prüfen ist, oder an welchen Stellen es Förderprogramme gibt.

Das Konzept soll leben

Dem Fachausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt hat diese Auflistung allerdings nicht gereicht. Am Ende stimmten alle Mitglieder für einen Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, die die Verwaltung damit beauftragte, eine Liste zu erstellen, in der alle vorgesehenen Maßnahmen aufgeführt sind, somit auch solche, die laut Vorgabe nicht zwingend in die geforderten Listen gehören. Das umfasse unter anderem Markierungsarbeiten oder Erschließungsmaßnahmen, erklärte Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck auf Nachfrage.

Die Verwaltung stellt demnach nun weitere 100 Maßnahmen in einer neuen, zusätzlichen Liste zusammen. . . „Das Konzept lebt“, hatte der Technische Beigeordnete Ulrich Geilmann schon in der Sitzung des Ausschusses gesagt. Vorgabe ist, das Konzept fortzuschreiben.

Mit Blick auf die Information von Anliegern betonte Daubenspeck: „Wenn beitragspflichtige Maßnahmen anstehen, werden die Anlieger frühzeitig informiert.“