Die Stadt Moers kündigt die Kontrolle der Sperrstunde an

Moers. Die Stadt Moers will die Einhaltung der Sperrstunde in Kneipen und des nächtlichen Verkaufsverbots von Alkohol an Tankstellen kontrollieren.

Nachdem das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster am Montag die Sperrstunde in der Gastronomie bestätigt hat, will die Stadt Moers deren Einhaltung nun auch kontrollieren.

Wie Rathaussprecher Klaus Janczyk auf Anfrage erklärte, werden in den kommenden Tagen Mitarbeiter des Ordnungsamtes prüfen, ob Kneipen und Restaurants, wie nach der jüngsten Corona-Schutzverordnung vorgeschrieben, um 23 Uhr schließen. Die Stadt hatte auf Kontrollen am Samstag verzichtet, weil unklar gewesen sei, ob die Sperrstunde nach den Klagen on Wirten unter anderem aus Köln und Bonn Bestand haben würde, wie Janczyk weiter sagte.

Der Sprecher der Stadt kündigte zudem an, dass das Ordnungsamt auf Tankstellen achten werde, da mit dem Beschluss des OVG auch das Verkaufsverbot von Alkohol zwischen 23 und 6 Uhr bestätigt worden ist. Der Außendienst verfügt über neun Vollzeitstellen. Die Mitarbeiter haben allerdings über die „Corona-Kontrollen“ hinaus zahlreiche weitere Aufgaben zu erfüllen.

Wie der Wirt der „Röhre“, Claudius Albustin, der NRZ am Montag sagte, haben die jüngsten Schutzmaßnahmen die Gästezahlen in der ältesten Moerser Szenekneipe weiter gedrückt. Der Samstag sei „mau“ gewesen, so Albustin. Kurz vor 23 Uhr rief der Gastronom die „letzte Runde“ aus: „Die Gäste wussten ja, dass dann Schluss sein würde. Die Sperrstunde durchzusetzen, war das geringste Problem an diesem Abend.“ Den Sinn dieser Maßnahme zweifelt jedoch, wie berichtet, an.