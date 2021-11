Die Stadt Moers beteiligt sich auch an den „Orange Days“

Moers. Am Donnerstag beginnen die Orange Days. Moers macht mit bei der Kampagne zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

‚Orange the World – Stand up for women‘: Unter diesem Motto starten am Donnerstag, 25. November, die ‚Orange Days‘. Die weltweite Kampagne zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wurde 1991 vom Women’s Global Leadership Institute ins Leben gerufen und macht auf die Benachteiligung von Frauen und geschlechtsspezifische Formen von Gewalt aufmerksam.

Orange ist die weltweite Signalfarbe gegen Gewalt. Und so werden an diesem Tag Denkmäler in der Moerser Innenstadt mit orangen Tüchern verhüllt und das Rathaus entsprechend beleuchtet. Darauf weist die Stadt hin. Die Orange Days enden am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte.

Moerser Geschäftsleute machen mit

Wie schon im vergangenen Jahr haben die Moerser ‚Soroptimistinnen‘ – ein Service-Club für berufstätige Frauen -, die Gleichstellungsbeauftragte Jacqueline Rittershaus, das Frauenhaus, der Internationale Kulturkreis sowie die Moerser Geschäftsleute die unterschiedlichen Aktionen organisiert, um das Thema noch stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen.

Die Geschäftsleute in der Innenstadt beteiligen sich an einer Plakataktion und stellen wieder Sparschweine auf. Die Erlöse gehen an das Moerser Frauenhaus. Apotheken geben unter dem Motto ‚Wir haben die Nase voll‘ Taschentuchpäckchen mit aufgedruckten Hilfstelefonnummern für Gewaltopfer aus.

Corona hat die Situation verschlimmert

Studien zeigen, dass etwa jede dritte Frau während ihres Lebens Opfer von körperlicher und/oder sexueller Gewalt wird, heißt es weiter in der städtischen Mitteilung. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen haben weltweit zu einem weiteren Anstieg geführt. Berufliche und daraus resultierende soziale Probleme innerhalb der Familien oder die phasenweisen Ausgangsbeschränkungen seien nur zwei der Gründe.

Laut Statistik der Kreispolizeibehörde Wesel sind im vergangenen Jahr 472 Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet worden, allein in Moers wurden 123 Taten angezeigt. Die Dunkelziffer liegt aber vermutlich weitaus höher.

