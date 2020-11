Die SPD Kamp-Lintfort, die bei der Kommunalwahl entgegen des landesweiten Trends mit 55 Prozent der Stimmen noch zwei Prozent im Vergleich zur Wahl 2014 zulegen konnte, geht mit einem weitgehend unveränderten Fraktions-Vorstand in die neue Legislaturperiode. Vorsitzender bleibt Jürgen Preuß (gewählt mit einer Gegenstimme), die Stellvertreter sind Birgit Ullrich, Norbert Thiele und Bernhard Krebs, als Beisitzer wurden Gudrun-Tscherner-Marx und Michael Hänsel bestimmt. Neu besetzt wurde der Posten des Fraktionsgeschäftsführers. Hier zeichnet künftig Arno Lidicky verantwortlich. Im Fraktionsbüro hält Vanessa Qureshi die Fäden zusammen. 24 Ratsmitglieder und sechs sachkundige Bürger werden die Sozialdemokraten in die kommunalen Gremien entsenden.

In einem Pressegespräch erläuterte Jürgen Preuß die Ziele für die kommenden Jahre aus SPD-Sicht. Wobei bei einem der drängendsten Themen aktuell der Kommunalpolitik „die Hände gebunden“ seien, wie Preuß formulierte: Da, wo Corona die Existenz bedrohe, sei es Bund- und Ländersache zu helfen. Gleichwohl wisse er, dass die Verwaltung bei Gewerbesteuern oder städtischen Gebühren entsprechend großzügig bei Stundungen handele. „Es ist noch niemand an uns herangetreten, der um Hilfe gebeten hat“, versicherte der Fraktionschef.

Rückblickend auf die Laga sah die SPD sich bestätigt, für die Eröffnung in diesem Jahr zu stimmen: „Unser Weg war der richtige.“ Die Besucherzahlen stimmten unter den den Umständen, das zu erwartende Defizit werde vom Land getragen und nicht die Kamp-Lintforter treffen. „Da gibt es Zusagen“, erklärte Preuß.

Beim Thema Stadtentwicklung schaue die Kamp-Lintforter SPD mit großen Augen nach Moers, wo die Gewerbeansiedlung in Kohlenhuck schon so lange ein Thema sei, aber immer wieder zur Verhandlungsmasse werde. In Kamp-Lintfort solle dagegen zügig am Hornheidchenweg entlang der B 510 auf Saalhoffer Seite eine neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Auf 140 Hektar sollen an die 80 Hektar für Unternehmen zur Verfügung stehen. Beim Thema Stadtentwicklung haben die Sozialdemokraten auch bezahlbaren Wohnraum in den Fokus genommen. „Und zwar nicht nur geförderten Wohnraum, sondern es muss auch was für diejenigen geben, die so grade am Wohnberechtigungsschein vorbei schrammen“, betonte Bernhard Krebs. Die Bahnanbindung sowie die innerstädtische Mobilität und hier vor allem die Fahrradfreundlichkeit liegen der SPD ebenso am Herzen.

Bei der Bildung sei es gut, dass zuletzt viel in die Gebäude investiert worden sei. Nun sei es die Herausforderung, Homeschooling zu gestalten. „Denn das Hybridmodell mit geteilten Klassen ist ja nicht ausgeschlossen“, fasst Preuß eine weitere Entwicklung in Sachen Corona ins Auge. „Da werden wir schnell Antworten finden müssen, denn es geht nicht nur um Geräte, sondern auch um Wlan und Verträge.“ Gleichwohl seien auch weitere Schulen und Kitas zu bauen, wenn der Zuzug nach Kamp-Lintfort anhalte.

Beim Thema Umwelt drücken Kamp-Lintfort gleich zwei Schuhe: Der Eyller Berg, auf den man mit „besorgten Blicken“ schaut, vor allem, weil aus dem Hause Ossendott keine Antworten auf drängende Fragen zu hören seien. „Die Entscheidungen werden aber woanders getroffen.“ In dem Falle beim Land. Beim Kiesabbau will die SPD im Kreistag Lintforter Interessen vertreten.

In den elf Ausschüssen soll die SPD fünf Vorsitzende stellen: im Stadtentwicklungsausschuss, in den Ausschüssen Bildung, Kultur und Sport sowie soziales und Senioren, im ASK so wie im Bad-Ausschuss. Den Vorsitz im Umweltausschuss muss die SPD abgeben. Der Vorsitz im Jugendhilfeausschuss wird gewählt. Hier geht Birgit Ullrich an den Start.

Zu stellvertretenden Bürgermeistern sollen Barbara Drese und Ulrike Plitt ernannt werden. Als Behindertenbeauftragter solle weiterhin Bernhard Krebs tätig sein.