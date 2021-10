Die SPD in Moers fordert einen Masterplan für Radwege

Radfahren in Moers

Moers. Jürgen Schneider von der SPD Moers will beim Radverkehr Potenziale heben. Für mehrere Stadtteile von Moers gibt es einen konkreten Vorschlag.

Der SPD-Ortsverein Moers fordert einen geordneten, breit angelegten Masterplan für den Radwegeausbau in Moers. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor. Ein wichtiger Punkt: Ein Fahrradschnellweg zwischen dem südlichen Stadtteil Asberg und dem Norden der Stadt.

Das Rad als Verkehrsmittel gewinne – nicht erst durch die Corona-Pandemie – immer mehr an Bedeutung. Die SPD in Moers wolle zeigen: Deswegen lohnt sich der Ausbau von Radwegen vor Ort.

Radverkehr ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Mobilität

Viele Städte, heißt es in der Mitteilung, setzen bei der Mobilitätswende bereits verstärkt auf das Fahrrad als Ersatz für das Auto, was sich in steigenden Radverkehrsanteilen bemerkbar macht. Zugleich werde das Radfahren vor allem bedingt durch die elektrische Unterstützung (E-Bikes, Pedelecs) auch auf längeren Strecken immer beliebter. Der Radverkehr sei ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige, nachhaltige Mobilität.

„Eine zum Radfahren motivierende Infrastruktur ist in unserer Region, der Schnittstelle des Niederrheins zum Ruhrgebiet, der entscheidende Schlüssel für die Höhe des Radverkehrsanteils und wird von den Radfahrenden immer stärker eingefordert. Durch eine sichere und attraktive Infrastruktur – bestehend aus gut ausgebauten Radwegen und Kreuzungen sowie Park-Infrastruktur und Sharing-Systemen – werden die umfassenden Potenziale des Radverkehrs genutzt, Konflikte unter den Verkehrsteilnehmern verringert und das Verkehrssystem als Ganzes optimiert“, so Hans-Jürgen Schneider, Vorstandsmitglied des Ortsvereins in der Mitteilung.

Bewohnerinnen und Bewohner werden zur aktiven Bewegung motiviert

Durch passende Angebote für den Radverkehr in der Stadt und auf dem Land würden Lebens- und Aufenthaltsqualität verbessert und Bewohnerinnen und Bewohner zur aktiven Bewegung motiviert. Schneider ist überzeugt, dass auf diese Weise lebendige und attraktive Städte und Regionen entstehen: „Nutzen wir jetzt die Chance, die Radverkehrsinfrastruktur auszubauen, kann das Fahrrad das Verkehrsmittel der Wahl im Alltag und im Berufsverkehr werden. Das lockert das Stadtbild auf und trägt langfristig zu einer Entzerrung des hohen Verkehrsaufkommens bei.“

Diese Ziele sollen laut Mitteilung durch den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur erreicht werden: Radfahren soll attraktiver und sicherer werden, insbesondere im ländlichen Raum soll dem steigenden steigenden Verkehrsaufkommen mit dem klimafreundlichen Radverkehr begegnet werden. Zudem soll eine bessere Vernetzung des Radverkehrs mit anderen Verkehrsträgern erreicht werden.

Darüber hinaus geht es dem Ortsverein um eine gute Anbindung an der Radschnellweg Ruhrgebiet und den Lastenradverkehr.

