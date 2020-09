An Schulen und Kitas in Moers wird es in diesem Jahr keine Martinszüge geben (Symbolfoto).

Brauchtum Die Schulen und Kitas in Moers verzichten auf Martinszüge

Moers. An Schulen und Kitas in Moers wird es in diesem Jahr keine Martinszüge geben. Das hat das Jugendamt der Stadt bei einer Umfrage ermittelt.

Schulen und Kindertagesstätten in Moers wollen in diesem Jahr auf Martinszüge verzichten. Das berichtet die Presseabteilung der Stadt am Montag. Zum einen erschwere die Coronaschutzverordnung die Durchführung der Züge, zum anderen handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um eine weitere Ausbreitung des Virus‘ zu verhindern.

Wie eine Abfrage des Jugendamts ergab, sind allerdings laut Mitteilung der Stadt in einigen Einrichtungen Martinsfeierlichkeiten mit den Kindern geplant.