Die Profisängerin aus Neukirchen-Vluyn und „ihr“ Coronajahr

Neukirchen-Vluyn/Hamburg. Profisängerin Linda Joan Berg aus Neukirchen-Vluyn hat wegen Corona seit einem Jahr kaum Auftritte. Sie fühlt sich „wie auf der Ersatzbank“.

Der 13. März 2020 war ein Freitag, für Linda Joan Berg ist es ein Jahrestag, auf den sie gerne verzichtet hätte. Die aus Neukirchen-Vluyn stammende Konzertsängerin probte an diesem Tag in Hamburg mit ihrem Quartett: „Plötzlich stand das Handy nicht mehr still“, erinnert sie sich. „Bsss, bsss, bsss“, macht Linda das Geräusch der Vibration nach. Und alle Anrufe waren „Absagen, Absagen, Absagen“, sagt sie. Die Coronakrise war bei der Profimusikerin, die Gesang an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater studiert hat, angekommen und pulverisierte nun und in den folgenden Tagen ihre Jahresplanung. Jedes „Bsss, bsss, bsss“ schmälerte ein Stückchen ihren Lebensunterhalt. Für die Sopranistin begann ein „sehr anstrengendes Jahr“, wie sie es nennt.

Dabei dreht sich bei Linda Joan Berg, seit sie denken kann, alles ums Singen. Als Kind daheim in Neukirchen-Vluyn war sie im Jugendsingkreis Rayen, nahm im Moerser Martinstift Gesangsunterricht. Noch in der Woche vor ihren Abi-Klausuren 2008 am Julius-Stursberg-Gymnasium absolvierte sie in Hamburg die Aufnahmeprüfung. Die Hansestadt wurde bald zu ihrem Lebensmittelpunkt. Nach dem Musikstudium folgte – ebenfalls an der Hochschule – das Gesangsstudium, das sie mit dem Master of Music und Master in Liedgestaltung abschloss. Seitdem ist die heute 33-Jährige als Sängerin auf vielen Bühnen unterwegs, vorzugsweise in Deutschlands Norden, immer mal wieder in der alten Heimat.

Anfang 2020 blickte Linda auf einen gut gefüllten Terminkalender für das ganze Jahr – bis zu jenem 13. März. Für die meisten Konzerte, die nicht gleich abgesagt, sondern verschoben wurden, kamen später die endgültigen Absagen. Eine ganze Konzertreise im Sommer wurde gestrichen. „Du musst echt kämpfen“, sagt Linda. Als freie Künstlerin bezieht sie kein festes Monatsgehalt, sie kassiert Gage für ihre Auftritte – wenn es denn welche gibt.

Linda Joan Berg ist freilich nicht ins Bodenlose gefallen. Die renommierte Claussen-Simon-Stiftung, deren Stipendiatin sie gewesen war, hilft, indem sie der Künstlerin einzelne Projekte finanziert. Als sie vor der Alternative stand, Arbeitslosengeld oder Coronahilfe zu beantragen, entschied sie sich für die Soforthilfe, denn: „Arbeitslosengeld ist nicht so schön für das Gefühl.“ Vor allem aber kam ihr zugute, dass sie vor der Pandemie neben ihrer Konzerttätigkeit immer auch als Musikpädagogin und Chorleiterin gearbeitet hat. So erhielt sie nun Aufträge für Online-Kurse in Einzelstimmbildung der Mädchen-Kantorei am Bremer Dom und einer weiteren Kirchengemeinde, sie erteilt Unterricht für Vier- bis Sechsjährige in der Singschule am Hamburger Michel. Linda bringt es so auf den Punkt: „Das hat mir den Hintern gerettet. Ich kann mich versorgen.“

Doch Geld ist auch für eine Künstlerin, die von Gagen lebt, nicht alles. Linda fehlt das Singen auf der Bühne, das Publikum. Das gilt auch für Auftritte, die via Livestream übertragen werden: „Das ist komisch. Du stehst in deinem Konzertkleid in einem großen, leeren Saal vor einer Kamera. Aber du spürst nicht die Wärme der Zuhörer, deren Energie, deren Schwingungen. Meine Interpretation eines Liedes lebt ja auch von dem Moment. Aber es kommt nichts zurück.“ Dabei bringe erst der Bühnenauftritt die Expertise für eine Künstler. Gleichzeitig darf sie nicht nachlassen, muss gut bleiben und proben, proben, proben. Die Profisängerin zieht einen Vergleich aus dem Profifußball zur Beschreibung ihrer Gemütslage heran: „Stell dir vor, du trainierst täglich, gibst ein ganzes Jahr lang immer dein Bestes, aber du sitzt nur auf der Ersatzbank und darfst nie spielen. Tja, so geht es mir.“

Linda Joan Bergs Perspektive für 2021 ist, was die Bühne angeht, ungewiss. Die Vernissage, bei der sie mit einer Kollegin am heutigen „Corona-Jahrestag“ singen sollte, wurde soeben abgesagt. Ihr Terminkalender für Konzerte ist nahezu leer. Gleichwohl – verzweifelt ist sie nicht. So verfolgt sie mit Hoffnung das Projekt „Liederzimmer“. Privatleute können Linda und eine Pianistin für kleine Konzerte in ihren Wohnzimmern verpflichten. Sie vermutet aber, dass Termine frühestens im dritten oder vierten Quartal des Jahres zustande kommen werden. Am Ende sagt sie aber auch: „Ich habe irgendwie tiefes Vertrauen, dass alles seinen Gang geht“, sagt die Sängerin. „Ich suche meinen Weg.“

www.lindajoanberg.de