Die konstituierende Sitzung des neuen Rates der Stadt Kamp-Lintfort fand im Durchzug statt – wegen Corona wurde dauerquergelüftet. Großräumig verteilt hatten die Mitglieder statt im Ratssaal im Foyer der Stadthalle Platz genommen, Maskenpflicht galt nur für diejenigen nicht, die sich zu Wort meldeten.

Auch in den letzten Tagesordnungspunkten ging es um das Virus. Bernd Kames von den Grünen fragte, ob die Inzidenz in Kamp-Lintfort nicht zu hoch sei und ob sich die Ordnungsbehörde gut aufgestellt sehe. Bürgermeister Christoph Landscheidt – zu Beginn der Sitzung frisch vereidigt für die kommende Ratsperiode – entgegnete, dass es nach Auskunft des Kreises bei Berechnungen in kleinen Städten zu verzerrten Ergebnissen kommen könne. Auch verneinte er, dass es einen Hotspot in der Stadt gebe: „Wir bekommen jede Meldung des Gesundheitsamtes auf den Tisch, wir können weder ein Event oder eine Feierlichkeit ausmachen, die zu steigenden Zahlen führt, noch einen Ort.“

Keine gezielten Kontrollen in der Fußgängerzone

Dezernent Notthoff betonte, die Behörde habe mit Unterstützung von Sicherheitsdiensten bestimmte Schwerpunkte im Blick. Eine Maskenpflicht in der – nicht sehr belebten – Fußgängerzone in Kamp-Lintfort zu überwachen, „bringt nichts als Aktivismus“. Im Übrigen könne sich die Verwaltung neue Ordnungsamtsmitarbeiter nicht „backen“.

Corona hat auch Auswirkungen auf die politsche Arbeit in der Stadt. Zunächst werden die Sitzungen im November nicht stattfinden. Der erste Ausschuss wird demnach der Jugendhilfeausschuss am 2. Dezember sein. Und wie es dann weitergeht, sei abhängig von der „Großwetterlage“: Ob wegen Corona der haushalt im Haupt- und Finanzausschuss zur Verabschiedung anstehe, ohne die anderen Ausschüsse zu durchlaufen, wolle man dann sehen, erklärte der Bürgermeister.

Die Bürgermeister: Christoph Landscheidt (3.v.l.) mit seinen Stellvertreterinnen Sabine Hermann, Ulrike Plitt und Barbara Drese (v.l.). Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Mit großer Mehrheit wurden die stellvertretenden Bürgermeisterinnen am Dienstag in geheimer Wahl bestimmt: Es sind Barbara Freese, Ulrike Plitt (beide SPD) und Sabine Hermann (CDU). Diese war bei der Wahl im September gegen Landscheidt angetreten. Weiter wurden die Vorsitzenden der Ausschüsse und Vertreter für die Gremien bestimmt.

Einziger Beschluss des Rates außerhalb der Regularien war der, die Rattenbekämpfung in die Verantwortung der Hauseigentümer zu übergeben. Die Grünen fürchten, dass das zu weniger Meldungen einer Plage führe. Dezernent Notthoff sieht es eher als „einen Anreiz“ für die Hauseigentümer für Prävention zu sorgen.