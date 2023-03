Die Penguin’s Days 2023 sind am Freitag, 3. März, mit einer Eröffnungsfeier im Schlosstheater Moers gestartet.

Festival Die Penguin’s Days in Moers sind endlich gestartet!

Zum Start der Penguin’s Days in Moers wurde das Programm vorgestellt. Was geplant ist und wann der Familientag stattfindet, erfahrt ihr hier.

Zur Eröffnung der Penguin’s Days am 3. März im Schlosstheater Moers, stellt der Intendant Ulrich Greb das Motto „Teilen und Mitteilen“ des diesjährigen Festivals vor. Es findet vom 3. bis 16. März und zum 31. Mal statt und umfasst acht Inszenierungen, zwei Hausproduktionen und ein internationales Schauspiel.

Alle Stücke richten sich primär an Kinder und Jugendliche von 4 bis 14 Jahren. Greb erzählt vom „Dosophone“, einem Dosentelefon mit Schnur, für das es eine Bastelanleitung im Flyer des Festivals gibt. Damit habe man wortwörtlich den Gesprächsfaden in der Hand und es sei wichtig, ist er noch so dünn, ihn nicht reißen zu lassen.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia van Dyck nennt die Penguin’s Days „ein wichtiges Element der kulturellen Förderung“ und lobt das Team des jungen Schlosstheaters für ihre Arbeit „am Puls der Zeit“. Für Musik sorgen Lea Böder und Eva Smachylo vom Youngsters Club. Am Ende der Penguin’s Days verleiht eine Jugend-Jury den besten Theaterstücken zwei goldene Pinguine. Alle Jurymitglieder sind zwischen 10 und 18 Jahren alt. Der Intendant des Schlosstheaters weist darauf hin, dass es auch wieder einen Familientag geben werde: „Und zwar schon diesen Sonntag, am 5. März.“

