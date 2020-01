Neukirchen-Vluyn. Die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge hat zum Neujahrsempfang in den Neukirchen-Vluyner Klingerhuf geladen. Dieses Jahr steht unter einem neuen Motto.

Die Neukirchen-Vlü-Ka-Ge tanzt sich in das neue Jahr

Das Miteinander stand beim Neujahrsempfang der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge im Mittelpunkt. Jedes Jahr lädt die Karnevalsgesellschaft zu Beginn des Jahres in den Klingerhuf ein. Der Saal war in den Vereinsfarben rot und weiß festlich geschmückt.

Rund 250 Karnevalisten feierten mit. Alle haben sich schick gemacht und trugen ihre Narrenkappen und Orden. Zahlreiche befreundete Vereine aus Duisburg, Kamp-Lintfort und Moers waren zu Gast. In diesem Jahr hat die Vlü-Ka-Ge ein besonderes Sessionsmotto: Überall geht’s rauf und runter, unser Karneval wird immer bunter.

Im Karneval feiern alle zusammen

„Mit unserem Motto möchten wir zeigen, dass jeder Mensch im Karneval willkommen ist. Egal, was auf der weltpolitischen Bühne passiert: Im Karneval feiern alle zusammen“, sagte Jörg Thiem, Präsident der Vlü-Ka-Ge. Thiem ist selbst seit 16 Jahren Mitglied der Karnevalsgesellschaft.

Unter den Gästen waren neben zahlreichen Vereinsvertretenden auch Familie Koca als neue Eigentümer des Klingerhufs sowie Politiker wie der stellvertretende Bürgermeister Kurt Best und der SPD-Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim.

Auch das Moerser Karnevals-Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. feierte mit. In ihren Grußworten lobten sie das blühende Karnevalsleben. Für die 1952 gegründete Vlü-Ka-Ge läuft es rund: Aktuell zählt sie gut 200 Mitglieder.

In Neukirchen-Vluyn tanzen die Püppchen

Nachwuchsprobleme gibt es mit einer starken Jugendabteilung von 40 aktiven Kindern nicht. „Oft sind die Kinder die Ersten in der Familie, die im Karneval aktiv werden“, sagte Vlü-Ka-Ge-Geschäftsführerin Elsa Bertz. Bei ihr sei das auch so: „Meine Tochter Vanessa wollte in der Garde tanzen. Heute ist sie Trainerin unserer Püppchen-Garde. Sie hat mich vom Karneval begeistert“, sagte Bertz lächelnd.

Partystimmung in Neukirchen-Vluyn. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FFS

Was die Püppchen-Garde drauf hat, zeigte sie sogleich auf der Bühne. 17 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren traten als Tanzmariechen auf. Auch die Größeren halten dem Verein die Treue.

Bei den Regimentskindern und der Stadtgarde tanzen Jugendliche mit. Dass alle zusammenhalten, wurde auch in der Pause deutlich: Die Karnevalisten boten selbst gebackenen Kuchen an.

„In diesem Jahr gibt es auch Neuerungen“, erklärte Birgit Hirschel, Inhaberin des Klingerhufs und Pressesprecherin der Vlü-Ka-Ge. „Wir werden die Altweiber-Party und die Feier an Rosenmontag größer gestalten und Musiker einladen.“

Gefeiert wurde beim Neujahrsempfang noch lange. Für den Rosenmontagszug machten sich die Jecken schon einmal warm. Die ehemalige Karnevalsprinzessin Angelika Siegel griff mit Präsident Thiem zum Mikrofon, ließ die Narrenschar schunkeln und sang treffend: „Schön ist es auf der Welt zu sein, in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein.“ Es gibt noch Karten für die Herrensitzung am Freitag, 31. Januar, ab 19 Uhr im Klingerhuf. Kabarett und Tanz mit Musikern wie der Stimmungssängerin Vorni und der Brassband Druckluft stehen auf dem Programm.

<< Karten für die Sitzung >>

Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten gibt’s im Klingerhuf, Wilhelm-Reuter-Allee 1, 02845/32010 oder bei Elsa Bertz unter 0178/6888970. Mehr Infos gibt es auf: www.vlue-ka-ge.de.