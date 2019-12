Der Chor bei Dreharbeiten im Oktober in der Maschinenhalle vom ehemaligen Schacht IV in Moers.

Moers/Neukirchen-Vluyn. Der Moerser Chor hat gerade beim Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ mitgemacht. Jetzt bereitet er sich auf nächste Herausforderung vor.

Die Moerser Witches of Pitches bereiten nächstes Konzert vor

Nach ihrer Teilnahme bei „Der beste Chor im Westen“ bereiten sich die Sängerinnen des Moerser Frauenchors „Witches of Pitches“ auf ihr Konzert am Sonntag, 5. April, ab 16 Uhr in der Kulturhalle in Neukirchen-Vluyn vor.

Seit über einem Jahr erarbeitet der Chor unter der Leitung von Mathias Held ein neues, anspruchsvolles A-capella Repertoire. Mit dem Duisburger Herrenvokalensemble „Restroomsingers“ bieten die Witches ein Programm aus Rock-, Pop- und Jazzstücken, Spirituals, Volksliedern und Schlagern.

Karten für 14 Euro gibt es ab sofort im Kultur-Cafe, Von-der-Leyen-Platz 1, und bei Giesen-Handick, Niederrheinallee 329, in Neukirchen Vluyn sowie in der Barbara-Buchhandlung, Burgstraße 3, in Moers.