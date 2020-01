Die Moerser KG Fidelio hat jetzt zwei neue Senatoren

Was 1976 im damaligen Restaurant Berghof in Moers-Schwafheim begann, wird heute jährlich im Kulturzentrum Rheinkamp gefeiert: Der Senatorenball der KG Fidelio ist zur Tradition geworden. Mit 238 Närrinnen und Narren ist der 1951 gegründete Verein die mitgliederstärkste Karnevalsgesellschaft in Moers. Beim Senatorenball erstrahlte das Kulturzentrum Rheinkamp in den Vereinsfarben Schwarz-Gold.

Der traditionelle Mittelpunkt des Senatorenballs ist die Ernennung neuer Senatoren. Alle waren am Samstag gespannt, wer es wird. Kleinkünstler und Senator Christian Behrens machte es in seiner Laudatio spannend: „Mir kam jüngst etwas zu Ohren: Und zwar, dass zwei junge Herren gern Senatoren wären.“ Flugs lüftete Behrens das Geheimnis: „Der Stipe ist ein Turbolader, er regelt ohne viel Gehader zwei Gastronomiebetriebe und ist ein Ass in Job und Liebe.“

Der neue Senator und Restaurantfachmann Stipe Madzar ist vielen Moersern bekannt. Der 39-jährige ist Inhaber des Moerser Cafés Extrablatt. Zudem betreibt er das Wirtshaus am Kastellplatz. Madzars Eltern kamen als Gastarbeiter aus dem kroatischen Sibernik nach Deutschland. Den Karneval? Liebt er, weil es freundschaftlich zugeht. Madzar nahm freudestrahlend die Senatorenfliege und die schwarz-goldene Narrenkappe entgegen. Seine Frau Konny und die Kinder Antea und Filip freuten sich mit ihm.

Beim Ball in Moers kam auch das Prinzenpaar vorbei

Sodann ging es weiter, denn diesmal gab es zwei neue Senatoren: „Mein lieber Scholli“, verlautete Behrens als Wink an den neuen Senator Andreas Schollmeier. Der 37-jährige gebürtige Essener ist Diplom-Kaufmann. In Moers arbeitet Schollmeier als Steuerberater. „Er fuhr vor ein parkendes Auto und die Autofahrerin riet ihm, Steuern zu lernen“, witzelte Behrens. Zum Karneval kam er durch seinen Kumpel und Fidelio-Senator Philipp Heugel.

Gute Stimmung beim Senatorenball in Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Schollmeiers Frau Natalie unterstützt ihren Mann. Zusammen haben die beiden eine sechs Monate alte Tochter. Alle gratulierten: Der Kulturausschuss Grafschafter Karneval, zu dem die Fidelio gehört, kam mit Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. samt Musikzug vorbei.

Es folgten Tänze der fidelen Stadtgarde, Partymusik mit den Rhienstädtern und der Showband „Herzschlag“. Fidelio-Präsident Dieter Böhl brachte es auf den Punkt: „Wir stehen den Karnevalshochburgen in Nichts nach. Der Karneval blüht.“

„Als älteste Moerser Karnevalsgesellschaft ist uns Brauchtumspflege sehr wichtig“ , sagte Fidelio-Organisationsleiter Carsten Krema. „Wir treffen uns auch außerhalb des Karnevals in der Gaststätte Kampmann, nehmen am Scherpenberger Wappenfest teil und unternehmen Ausflüge.“ Oft sei die Brauchtumspflege durch Bürokratie erschwert. Mit ihrem Sessionsmotto macht die Fidelio darauf aufmerksam: „Oh je, wir wollen doch nur das Brauchtum pflegen.“

Für die Damensitzung am 31. Januar um 18 Uhr im Kulturzentrum Rheinkamp gibt es noch viele Karten. Geboten werden Büttenreden, Showtänze und Schlager mit der Band „Zeitflug“. Karten gibt es bei Werner Rüttermann unter oder bei Dieter Böhl unter sowie per Mail an praesident@kgfidelio-moers.de.