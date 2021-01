Schnee am Kloster Kamp in Kamp-Lintfort

Winter am Niederrhein Die Menschen am Niederrhein freuen sich über den Schnee

Kamp-Lintfort Schnee am Niederrhein: Das gibt es nicht oft. Am Wochenende war es soweit, wir haben die schönsten Winter-Szenen im Bild festgehalten.

Am Wochenende hat der Winter Einzug gehalten. Die Niederrheiner sind ja nicht unbedingt verwöhnt, wenn es um Schnee geht, doch von Samstag auf Sonntag hat es an vielen Ort geschneit, wie hier am Kloster Kamp in Kamp-Lintfort. Über die weiße Pracht freuten sich viele, die am Sonntag einen Spaziergang machten.

Nicht nur Familien nutzten die Gelegenheit, einen Schneemann zu bauen. Der Schnee am Niederrhein bleibt aber eine Episode, schon bald sollen die Temperaturen ansteigen. Wann wohl die nächsten Schneemänner am Niederrhein gebaut werden können? Fotograf Lars Fröhlich hat die schönsten Schnee-Szenen eingefangen.