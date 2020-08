Die Meinung unserer Leserinnen und Leser in Moers zählt

Die Moerser Redaktion ist mit den Leserinnen und Leser oft in Kontakt. so entstehen interessante Berichte. Das Bürgerbarometer geht noch weiter.

Liebe Leserinnen und Leser,

heute, am Samstag, startet das Bürgerbarometer 2020 Moers. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir bleiben in Kontakt – am Telefon, per E-Mail oder Brief oder natürlich auch über Facebook. Sie berichten uns oft von Missständen, wir gehen der Sache nach. Nicht selten kommen dabei auch für andere Leserinnen und Leser interessante Berichte heraus.

Das Bürgerbarometer geht noch weiter. Hier zählt Ihre Meinung im Wortsinn. Über 400 Interviews mit Moerser Bürgerinnen und Bürgern wurden geführt, die Antworten wissenschaftlich ausgewertet. So ergibt sich zu den wichtigen Fragen ein präzises Meinungsbild, das wir ihnen gerne vermitteln. Der Dank geht auch an alle, die mitgemacht haben, die sich die Zeit genommen haben, um unsere Fragen zu beantworten.

Die Redaktion hat auf dieser verlässlichen Grundlage mit Betroffenen und Beobachtern gesprochen, um über das Zahlenwerk hinaus Beispiele zu finden. Zum Start geht es um DAS Thema: Corona. Welche Auswirkungen hat das Virus auf unser Leben, auf die Gesellschaft in Moers? Die Antworten liefert das Bürgerbarometer, Ihr Bürgerbarometer.